"Шахтер" – "Аталанта": в поединке за место в плей-офф ЛЧ букмекеры больше верят в гостей и ждут три гола

В матче Лиги чемпионов на стадионе "Металлист" голы точно будут, а самый вероятный счет - 2:1

В первом матче "Шахтер" победил "Аталанту" / Фото: UEFA.com

В сегодняшней битве Лиги чемпионов на харьковском стадионе "Металлист" между "Шахтером" и "Аталантой" шансы соперников на победу практически равны. По крайней мере, так считают букмекеры. Хотя они и отдают небольшое преимущество итальянской команде. "Шахтер" – "Аталанта" онлайн уже идет на нашем сайте.

Коэффициенты на успех гостей колеблются у разных букмекерских контор около 2.50, тогда как на хозяев – 2.60. Наименьший вариант на "Аталанту" дает William Hill – 2.45. На победу "Шахтера" ставки порой доходят до 2.70-2.77. На ничью дают 3.80-3.90.

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Букмекеры практически не сомневаются, что обе команды забьют мячи (коэф. – 1.45). Причем самым ожидаемым является счет 2:1 – что интересно, как на победу одной, так и другой стороны коэффициенты практически одинаковы (10.00 и 9.90).

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Самый вероятный автор гола – "горняк" Жуниор Мораес (коэф. – 2.50), чуть ниже шансы Тете (3.50). У гостей остроты следует ждать от Мурьеля (2.75) и Гомеса (3.30).

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