"Шахтер" – "Базель": онлайн битвы за полуфинал Лиги Европы

Во вторник, 11 августа, чемпион Украины "Шахтер" сразится с швейцарским "Базелем" в четветьфинале Лиги Европы. Судьба путевки в полуфинал решится в одном матче на арене "АуфШальке" в Гельзенкирхене – со стадии 1/4 финала в УЕФА для экономии времени решили играть все противостояния из одного поединка. Матч "Шахтер" – "Базель" начнется в 22:00, мы проведем текстовый онлайн с яркими фото из Германии и видео-повторами голов и важных моментов встречи.

"Шахтер" – "Базель"

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Обе команды пробились в плей-офф в Германии после того, как прошли немецкие клубы в 1/8 финала. "Шахтер" еще до карантина на чужом поле обыграл "Вольфсбург" со счетом 2:1, а уже после возобновления еврокубков закрепил успех в Киеве, забив три гола за пять минут. Смотрите обзор суперматча на "Олимпийском":

В свою очередь, "Базель" дважды обыграл "Айнтрахт" – 3:0 на выезде и 1:0 дома, смотрите обзор ответного поединка:

"Шахтер" прилетел в Дюссельдорф днем в понедельник:

"Шахтер" – "Базель": прогноз букмекеров

Эксперты фаворитом противостояния называют украинский клуб. Коэффициент на победу "Шахтера" в основное время составляет 1.90, на ничью – 3.80, на победу "Базеля" – 4.10.

Вероятность результата матча в основное время аналитиками букмекерских контор рассчитана следующая: победа "Шахтера" 51 процент, ничья 25 процентов, победа "Базеля" 24 процента.

Котировки на выход в полуфинал Лиги Европы: 1.50 на "Шахтер" и 2.75 на "Базель", а значит, вероятность прохода "горняков" оценивают в 65 процентов.

"Шахтер" – "Базель": где смотреть

Матч в прямом эфире покажет канал "Футбол 1", также смотреть игру онлайн можно на сервисе OLL.TV. Повтор будет доступен ночью в 04:00 на канале "Футбол 2", а также на следующий день в 11:00 на "Футбол 1" и в 17:00 на "Футбол 2".

Все подробности в спецтеме "Шахтер" в Лиге Европы

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