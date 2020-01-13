"Шахтер" – "Бенфика": билеты на Лигу Европы появились в продаже от 50 гривен

Чемпион Украины в Лиге Европы стартует с противостояния с португальской "Бенфикой"

"Шахтер" в Лиге Европы стартует противостоянием с "Бенфикой"

В весеннюю часть еврокубков вышел только один украинский клуб – "Шахтер" занял третье место в группе Лиги чемпионов и продолжит свои выступления в Лиге Европы. Первый матч состоится 20 февраля, когда "горняки" примут португальскую "Бенфику" в 1/16 финала. Матч в Харькове на стадионе "Металлист" начнется в 19:55, а сегодня стартовала продажа билетов на этот поединок.

С 13 января болельщики могут приобрести "тикеты" на официальном сайте клуба, в мобильном приложении FC Shakhtar, на сайтах-партнерах клуба и в кассах стадиона "Металлист". Цены на билеты стартуют с 50 гривен.

Ранее мы писали, что бывший игрок "Динамо" и "Шахтера" нашел новый клуб в Турции. Александр Гладкий покинет "Адана Демирспор" и перейдет в "Фатих Карагюмрюк", который также выступает во втором по силе чемпионате Турции.

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Также на днях стало известно, что бразильский игрок не прижился на родине и вернется в "Шахтер". Веллингтон Нем будет бороться за место в основе.

Смотрите обзор матча, в котором "Шахтер" на выезде сыграл вничью с клубом с самым дорогим составом в мире. Все голы матча против "Манчестер Сити":

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