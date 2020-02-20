"Шахтер"- "Бенфика": где и когда смотреть матч Лиги Европы

В четверг, 20 февраля, донецкий "Шахтер" проведет первый матч 1/16 финала Лиги Европы против португальской "Бенфики". Встреча состоится на стадионе "Металлист" в Харькове и начнется в 19:55. В прямом эфире поединок будет показан на ТВ и в интернете. "Шахтер" – "Бенфика" онлайн уже доступен на нашем сайте.

Где смотреть "Шахтер" – "Бенфика":

Футбол 1, live

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Футбол 2, пятница, 08:55 (повтор)

Футбол 1, пятница, 17:00 (повтор)

Футбол 2, суббота, 06:30 (повтор)

Футбол 1, суббота, 14:00 (повтор)

Жереб во второй раз в истории свел "Шахтер" и "Бенфику". В 2007 году команды пересекались на групповом этапе Лиги чемпионов и тогда обменялись победами. Правда, в итоге португальцы опередили "горняков" в турнирной таблице.

Для "Шахтера" сегодняшний матч станет первый официальным в 2020 году, в то время как для "Бенфики" сезон в самом разгаре. Правда, последние матчи команда Бруну Лаже провалила и позволила "Порту" вплотную подобраться к ним в турнирной таблице чемпионата Португалии.

"Бенфика" не выигрывает в последних матчах? Это не повлияет. Когда делаем презентацию игрокам, мы разделяем теорию на четыре части: смотрим атаку, оборону, переходы в атаку, переходы в оборону. Мы не рассматриваем последние результаты", – считает наставник "горняков" Луиш Каштру.

Горняки готовились к возобновлению сезона в Турции. Там команда Каштру провела восемь контрольных матчей, пять из которых выиграла, два свела в ничью и один проиграла. По возвращению в Украину "горняки" еще провели спарринг с "Волынью" (2:0).

В сегодняшнем матче точно не сможет сыграть травмированный Манор Соломон. Также пропустит поединок Додо, пропускающий встречу из-за дисквалификации. Остальные игроки полностью готовы.

Смотрите, как "Шахтер" готовился к возобновлению сезона:

Букмекеры считают "Шахтер" фаворитом сегодняшнего матча Лиги Европы: коэффициент на победу команды Луиша Каштру – 2.37, на ничью – 3.50, на победу "Бенфики" – 3.05. А вот на проход в 1/8 финала, по мнению аналитиков, больше шансов у португальцев. Котировки на выход в следующий раунд: 1.64 против 2.34 в пользу "Бенфики".

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