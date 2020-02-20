"Шахтер" – "Бенфика": стали известны стартовые составы команд

Виктор Коваленко и Сергей Болбат выйдут со старта

Стал известен стартовый состав "Шахтера" и "Бенфики" на первый матч 1/16 финала Лиги Европы. На нашем сайте будет доступен онлайн матча "Шахтер" – "Бенфика" с видео голов и всеми яркими событиями матча.

"Шахтер": Пятов, Исмаили, Матвиенко, Кривцов, Болбат, Степаненко, Патрик, Тайсон, Марлос, Коваленко, Мораес

Запасные: Шевченко, Бондарь, Маркос, Майкон, Тете, Коноплянка, Сикан

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"Бенфика": Влаходимос, Гримальдо, Рубен Диаш, Ферру, Томаш Тавареш, Таарабт, Флорентину, Серви, Шикинью, Пицци, Сеферович

Запасные: Злобин, Нуну Тавареш, Жота, Самарис, Рафа Силва, Диего Соуза, Карлос Винисиус

Поединок пройдет в Харькове на стадионе ОСК "Металист". Стартовый свисток прозвучит в 19:55 по киевскому времени.

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Ранее мы рассказывали, что бывший игрок "Шахтера" рассказал о поединке Лиги Европы. Сергей Ковалев дал свой прогноз на матч "Шахтер" – "Бенфика".

Смотрите, как "Шахтер" готовился к возобновлению сезона:

Все подробности в спецтеме "Шахтер" в Лиге Европы

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