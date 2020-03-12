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"Шахтер" – "Динамо" без зрителей – официально: в украинском футболе закрыли трибуны до 3 апреля

12 марта, 14:44

Богдан Юрков

Без болельщиков на трибунах будут проходить игры Премьер-лиги, Кубка и других футбольных турниров

Исполком Украинской ассоциации футбола принял меры по выполнению постановления Кабмина о предотвращении распространения коронавируса в Украине. Решено в период с 12 марта по 3 апреля 2020 года проводить без зрителей матчи Премьер-лиги, Кубка Украины, чемпионатов U-21 и U-19, ПФЛ, высшей лиги чемпионата Украины среди женских команд и Экстра-лиги, Кубка Украины по футзалу.

Таким образом, среди прочих, без зрителей пройдут матчи чемпионата Украины "Заря" – "Шахтер" (15 марта в Запорожье) и "Шахтер" – "Динамо" (22 марта в Харькове).

Также есть условие, что число лиц, задействованных в организации и проведении матча, не должно превышать 200 человек.

Исполком обязал приостановить проведение всех соревнований Детско-юношеской футбольной лиги, футзальных детско-юношеских соревнований и соревнований среди девичьих команд во всех возрастных категориях с 12 марта по 3 апреля.

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Кроме того, УАФ поручит региональным ассоциациям футбола принять решение о приостановлении или проведении без зрителей соревнований областного, районного и городского уровня.

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Ранее в СМИ появилась информация, что УЕФА решил остановить Лигу Европы и Лигу чемпионов из-за коронавируса. Об этом сообщают испанские журналисты. Вскоре решение об остановке еврокубков может быть озвучено официально.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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Источники: Сегодня|Спорт , ua.tribuna.com

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