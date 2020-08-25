"Шахтер" – "Динамо": где смотреть матч за Суперкубок Украины

Во вторник, 25 августа, новый тренер "Динамо" Мирча Луческу впервые в этом статусе встретится с "Шахтером", который возглавлял в течение 12 лет. Поединок "горняков" и киевлян за Суперкубок Украины начнется в 21:00 на НСК "Олимпийский" и, ввиду ситуации с коронавирусом, пройдет при пустых трибунах. Онлайн-трансляция "Шахтер" – "Динамо" с видео голов и самых опасных моментов матча доступна на нашем сайте.

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"Шахтер" – "Динамо": где смотреть матч

Матч за Суперкубок "Шахтер" – "Динамо" 25 августа, начиная с 21:00, покажут каналы "Футбол 1" и "Украина". Также в прямой трансляции поединок доступен на сервисе OLL.TV. Посмотреть игру в повторе можно на следующий день в 11:15 на канале "Футбол 1" и в 18:55 на канале "Футбол 2".

Напомним, Суперкубок-2019, который также оспаривали "Шахтер" и "Динамо", завершился победой киевлян, главным тренером которых тогда был Александр Хацкевич. На гол "горняка" Алана Патрика киевляне ответили точными ударами Бурды и Гармаша.





"Мы свежи и готовы к противостоянию, – говорит главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру, хотя в межсезонье, когда "Динамо" готовилось к новому чемпионату, "горняки" боролись за выигрыш Лиги Европы. – Наша команда полностью восстановлена, исходя из того, что нужно для восстановления футболистов и подхода к следующему поединку. Мотивация очень велика: это финал. Мы должны понимать, что определится, кто получит титул. Потому – максимальная мотивация и максимальное уважение к тому, кем мы являемся. Как "Динамо" изменилось с приходом Мирчи Луческу? Приходя в новую команду, тренер приносит свои идеи, динамику, которые являются очень явными. Изменения налицо – как в атаке, так и в обороне. Хорошая команда, хороший тренер. Наш соперник также будет бороться за победу, с таким же желанием выиграть, как и мы. Но мы очень-очень сильно хотим завоевать Суперкубок, который ускользнул из наших рук в прошлом году"

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Луиш Каштру / Фото: Reuters

В свою очередь, президент "Динамо" Игорь Суркис отмечает: "Игра за Суперкубок – не самая важная у нас. Почему? Потому что задача стоит, естественно, попасть в Лигу чемпионов. Во всяком случае, все для этого делается. Нужны здоровые люди. Так случилось, что череда травм у нас еще с прошлого сезона. Может, это и пандемия сказалась. Я смотрю, что в других европейских командах тоже много травм. А травмы все – мышечные: там порвался, там не растянулся. Поэтому будем надеяться, что все скоро восстановятся и будет полный порядок... Не могу сказать, что премиальные за матч с "Шахтером" будут какие-то особые. Они будут такими, как всегда. Все прописано в контрактах"

Мирча Луческу и Игорь Суркис / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

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Интересно, что по завоеванным Суперкубкам Украины у "Шахтера" и "Динамо" – равенство. Как "горняки", так и динамовцы выиграли этот трофей восемь раз. Сегодня счет станет 9:8 в пользу одного из грандов.

Смотрите, как "Шахтер" и "Динамо" стартовали в чемпионате

Все подробности в спецтеме Суперкубок Украины

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