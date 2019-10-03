"Шахтер", "Динамо" и дерзкий "Ингулец": сегодня – жеребьевка 1/8 Кубка Украины

Среди 16 команд, которые поспорят за кубковый трофей, есть и представитель Второй лиги

Кубок Украины / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

В четверг, 3 октября, состоится жеребьевка 1/8 финала Кубка Украины. Церемония пройдет в 13:00 в Доме футбола. Жеребьевку проведут экс-футболисты "Динамо" Владислав Ващук и Павел Яковенко. Напомним, последним участником 1/8 Кубка стал "Мариуполь", накануне обыгравший "Рух" со счетом 1:0.

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Среди участников 1/8 финала Кубка Украины – 11 представителей Премьер-лиги: "Шахтер", "Десна", "Заря", "Динамо", "Колос", "Ворскла", "Олимпик", "Львов", "Александрия", "Днепр-1" и "Мариуполь".

Также до этой стадии турнира дошли четыре команды Первой лиги ("Горняк-Спорт", "Минай", "Ингулец", "Николаев") и один клуб Второй лиги – "Альянс".

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Кубок Украины / Фото: ФФУ

Напомним, перед жеребьевкой 1/8 финала Кубка Украины президент сенсационного "Ингульца" из Первой лиги сделал громкое заявление. "Мы и "Динамо" сделаем", – сказал Александр Поворознюк, чей клуб на предыдущем этапе в серии пенальти победил другого представителя УПЛ – львовские "Карпаты".

В прошлом розыгрыше Кубка Украины "Ингулец" дошел до финала, где уступил "Шахтеру":

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