Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,86
27,16

"Шахтер", "Динамо" и дерзкий "Ингулец": сегодня – жеребьевка 1/8 Кубка Украины

3 октября, 11:09

Среди 16 команд, которые поспорят за кубковый трофей, есть и представитель Второй лиги

Кубок Украины

Кубок Украины / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

В четверг, 3 октября, состоится жеребьевка 1/8 финала Кубка Украины. Церемония пройдет в 13:00 в Доме футбола. Жеребьевку проведут экс-футболисты "Динамо" Владислав Ващук и Павел Яковенко. Напомним, последним участником 1/8 Кубка стал "Мариуполь", накануне обыгравший "Рух" со счетом 1:0.

Читайте также: Революция Кубка Украины по футболу: турнир можно открыть для 7500 команд

Среди участников 1/8 финала Кубка Украины – 11 представителей Премьер-лиги: "Шахтер", "Десна", "Заря", "Динамо", "Колос", "Ворскла", "Олимпик", "Львов", "Александрия", "Днепр-1" и "Мариуполь".

Также до этой стадии турнира дошли четыре команды Первой лиги ("Горняк-Спорт", "Минай", "Ингулец", "Николаев") и один клуб Второй лиги – "Альянс".

Реклама

Кубок Украины

Кубок Украины / Фото: ФФУ

В тренде
18-летний украинец удивил на чемпионате мира, дважды установив личный рекорд
Михаил Кохан

Напомним, перед жеребьевкой 1/8 финала Кубка Украины президент сенсационного "Ингульца" из Первой лиги сделал громкое заявление. "Мы и "Динамо" сделаем", – сказал Александр Поворознюк, чей клуб на предыдущем этапе в серии пенальти победил другого представителя УПЛ – львовские "Карпаты".

В прошлом розыгрыше Кубка Украины "Ингулец" дошел до финала, где уступил "Шахтеру":

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

жеребьевка Динамо Киев Шахтер Донецк Кубок Украины

Источник: Сегодня|Спорт

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"Динамо" в погоне за "Шахтером": результаты и видео всех голов 9-го тура чемпионата УкраиныЧУ по футболу
Онлайн матча
Онлайн матча "Аталанта" – "Шахтер" в Лиге чемпионов: Соломон вырывает победуЛига чемпионов
"Атлетико" – "Реал" и "Барса" без Месси: все результаты 7-го тура чемпионата ИспанииФутбол
Где смотреть матч Лиги чемпионов
Где смотреть матч Лиги чемпионов "Аталанта" – "Шахтер"Лига чемпионов
Битва
Битва "канониров" с "дьяволами" и другие матчи 7-го тура чемпионата АнглииФутбол
"Динамо" одержало валидольную победу над "Мариуполем" и поднялось на третье место в Премьер-лигеЧУ по футболу

Новости партнеров

Loading...