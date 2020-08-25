"Шахтер" – "Динамо": онлайн Суперкубка Украины

Во вторник, 25 августа, на НСК "Олимпийский" в Киеве разыгрывается первый трофей нового футбольного сезона. Чемпион страны "Шахтер" и обладатель национального Кубка "Динамо" встречаются в матче за Суперкубок Украины. Новый тренер киевлян Мирча Луческу – против "горняков", которых он возглавлял 12 лет. Начало игры – в 21:00. Мы ведем мультимедийный онлайн этого противостояния с видеоповторами голов и самых интересных моментов, а также с яркими фото и комментариями главных событий матча.

"ШАХТЕР" – "ДИНАМО"

До этого "Шахтер" и "Динамо" выигрывали Суперкубок Украины по 8 раз. Кроме них, трофей не завоевывал никто. Сегодня счет по титулам станет 9:8 в пользу одного из грандов. Отметим, что матч за Суперкубок впервые проходит в Киеве. До этого его 10 раз принимала Одесса, дважды – Полтава, по разу – Сумы, Запорожье, Луганск и Львов. Из-за ситуации с коронавирусом сегодняшняя игра за трофей, впервые в истории Суперкубка, состоится при пустых трибунах.

"Шахтер" – "Динамо": регламент Суперкубка

Если основное время завершится вничью, обладатель трофея определяется в серии пенальти, без дополнительного времени. Так уже случалось 5 раз – дважды удачливее оказывался "Шахтер", трижды – "Динамо".

"Шахтер" и "Динамо" перед Суперкубком

В новом сезоне "Шахтер" и "Динамо" успели провести по одному матчу. "Горняки" в стартовом туре чемпионата Украины обыграли "Колос" 3:1, тогда как "Динамо" в первой игре при Луческу одолело "Олимпик" 4:1.

"Шахтер" – "Динамо": сравнение стоимости команд

Суммарная стоимость команд, которые встречаются сегодня на НСК "Олимпийский", оценивается в 212 млн евро. Кадровую обойму "Шахтера" аналитики портала Transfermarkt оценивают в 129 млн евро, а "Динамо" – в 83 млн евро. В среднем один футболист донецкой команды стоит 3,79 млн евро, а столичного клуба – 2, 24 млн евро.

"Шахтер" – "Динамо": ориентировочные составы

У киевлян под угрозой пропуска матча Виталий Буяльский, получишвий сильный ушиб в игре первого тура чемпионата с "Олимпиком". Тогда как у "Шахтера" вернулся к тренировкам Исмаили, но играть он еще не готов.

"ШАХТЕР": Пятов – Додо, Кривцов, Бондарь, Матвиенко – Степаненко, Антонио – Марлос, Алан Патрик, Тайсон – Мораес

"ДИНАМО": Бущан – Тымчик, Кендзера, Сирота, Караваев – Сидорчук, Буяльский, Шапаренко – Де Пена, Цыганков – Супряга

"Шахтер" – "Динамо": прогноз на матч

Фаворитом поединка за Суперкубок Украины аналитики называют "Шахтер". На победу "горняков" в основное время установлен коэффициент 1.77, на ничью – 4.00, на победу "Динамо" – 4.25. Иными словами, вероятность выигрыша "Шахтера" по итогам 90 минут оценивается в 54 процента, ничейного исхода – в 24 процента, выигрыша киевлян – в 22 процента.

Что касается победителя Суперкубка с учетом возможной серии пенальти, то коэффициент на завоевание трофея донецким "Шахтером" равен 1.45, а киевским "Динамо" – 2.76. То есть расклад – 66% на 34% в пользу "горняков".

Ожидается довольно результативный матч. Вероятность того, что будет три и более голов, оценивается в 55 процентов (коэффициент 1.72), а двух и менее забитых мячей – в 45 процентов (2.13).

Как "Шахтер" и "Динамо" играли на финише прошлого сезона

ТОП-10 претендентов на гол

Жуниор Мораес "Шахтер" 1.85 (коэффициент на "забьет гол")

Владислав Супряга "Динамо" 2.50

Марлос "Шахтер" 2.55

Виктор Цыганков "Динамо" 2.75

Алан Патрик "Шахтер" 2.75

Тайсон "Шахтер" 2.75

Фран Соль "Динамо" 3.20

Виталий Буяльский "Динамо" 3.55

Жерсон Родригес "Динамо" 3.55

Карлос Де Пена "Динамо" 3.75

"Шахтер" – "Динамо": арбитр матча

Судить матч за Суперкубок будет 38-летний Виталий Романов. В прошлом сезоне рефери из Днепра работал на 14 матчах Премьер-лиги, в которых показал 83 предупреждения (в среднем – 6 за игру), удалил 9 футболистов и назначил 7 пенальти. Именно Романов был главным арбитром на прошлогоднем матче за Суперкубок страны, в котором "Динамо" обыграло "Шахтер" в Одессе (2:1).

Арбитр Виталий Романов / Фото: Facebook

"Шахтер" – "Динамо": заявления перед матчем

Луиш Каштру / Фото: Reuters

Главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру: "Может ли фактор Луческу сказаться на нашей команде? Это никак не подействует на исход матча. У каждого тренера есть собственный стиль. Мистер Луческу покажет свой и будет требовать максимума от своей команды, я со своей стороны покажу наш стиль игры и также буду очень требователен к игрокам. Предстоит очень большая баталия на поле. Встретятся два хороших клуба. В перспективе будет отличный поединок. Думаю, все остальное даже не нужно обсуждать. Какие-то связи, бывшие игроки – это никого не интересует. Я знаю, что будут соперничать две очень квалифицированные команды с одной и той же целью"

Игорь Суркис и Мирча Луческу / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Президент "Динамо" Игорь Суркис: "Те три недели, что Мистер провел в команде, видно невооруженным глазом. Я считаю, что у нас есть перспектива с оптимизмом смотреть в будущее. Надеюсь, что все футболисты будут добавлять, все поймут модель и структуру игры Луческу, а она будет построена таким образом, что у нас будет меньше валидольных матчей"

Матч "Динамо" – "Шахтер" на НСК "Олимпийский"

"Шахтер" – "Динамо": где смотреть матч

Матч за Суперкубок Украины "Шахтер" – "Динамо" 25 августа, начиная с 21:00, покажет канал "Футбол 1". Также в прямой трансляции поединок доступен на сервисе OLL.TV. Посмотреть игру в повторе можно на следующий день в 11:15 на канале "Футбол 1" и в 18:55 на канале "Футбол 2".

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