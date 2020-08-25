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"Шахтер" – "Динамо": онлайн Суперкубка Украины

Вторник, 25 августа

Шахтер

21:00

Динамо

Матч не начался
Серия пенальти
Начало матча
Перерыв
Финальный свисток

Во вторник, 25 августа, на НСК "Олимпийский" в Киеве разыгрывается первый трофей нового футбольного сезона. Чемпион страны "Шахтер" и обладатель национального Кубка "Динамо" встречаются в матче за Суперкубок Украины. Новый тренер киевлян Мирча Луческу – против "горняков", которых он возглавлял 12 лет. Начало игры – в 21:00. Мы ведем мультимедийный онлайн этого противостояния с видеоповторами голов и самых интересных моментов, а также с яркими фото и комментариями главных событий матча.

"ШАХТЕР" – "ДИНАМО"

До этого "Шахтер" и "Динамо" выигрывали Суперкубок Украины по 8 раз. Кроме них, трофей не завоевывал никто. Сегодня счет по титулам станет 9:8 в пользу одного из грандов. Отметим, что матч за Суперкубок впервые проходит в Киеве. До этого его 10 раз принимала Одесса, дважды – Полтава, по разу – Сумы, Запорожье, Луганск и Львов. Из-за ситуации с коронавирусом сегодняшняя игра за трофей, впервые в истории Суперкубка, состоится при пустых трибунах.

"Шахтер" – "Динамо": регламент Суперкубка

Если основное время завершится вничью, обладатель трофея определяется в серии пенальти, без дополнительного времени. Так уже случалось 5 раз – дважды удачливее оказывался "Шахтер", трижды – "Динамо".

"Шахтер" и "Динамо" перед Суперкубком

В новом сезоне "Шахтер" и "Динамо" успели провести по одному матчу. "Горняки" в стартовом туре чемпионата Украины обыграли "Колос" 3:1, тогда как "Динамо" в первой игре при Луческу одолело "Олимпик" 4:1.

"Шахтер" – "Динамо": сравнение стоимости команд

Суммарная стоимость команд, которые встречаются сегодня на НСК "Олимпийский", оценивается в 212 млн евро. Кадровую обойму "Шахтера" аналитики портала Transfermarkt оценивают в 129 млн евро, а "Динамо" – в 83 млн евро. В среднем один футболист донецкой команды стоит 3,79 млн евро, а столичного клуба – 2, 24 млн евро.

"Шахтер" – "Динамо": ориентировочные составы

У киевлян под угрозой пропуска матча Виталий Буяльский, получишвий сильный ушиб в игре первого тура чемпионата с "Олимпиком". Тогда как у "Шахтера" вернулся к тренировкам Исмаили, но играть он еще не готов.

"ШАХТЕР": Пятов – Додо, Кривцов, Бондарь, Матвиенко – Степаненко, Антонио – Марлос, Алан Патрик, Тайсон – Мораес

"ДИНАМО": Бущан – Тымчик, Кендзера, Сирота, Караваев – Сидорчук, Буяльский, Шапаренко – Де Пена, Цыганков – Супряга

"Шахтер" – "Динамо": прогноз на матч

Фаворитом поединка за Суперкубок Украины аналитики называют "Шахтер". На победу "горняков" в основное время установлен коэффициент 1.77, на ничью – 4.00, на победу "Динамо" – 4.25. Иными словами, вероятность выигрыша "Шахтера" по итогам 90 минут оценивается в 54 процента, ничейного исхода – в 24 процента, выигрыша киевлян – в 22 процента.

Что касается победителя Суперкубка с учетом возможной серии пенальти, то коэффициент на завоевание трофея донецким "Шахтером" равен 1.45, а киевским "Динамо" – 2.76. То есть расклад – 66% на 34% в пользу "горняков".

Ожидается довольно результативный матч. Вероятность того, что будет три и более голов, оценивается в 55 процентов (коэффициент 1.72), а двух и менее забитых мячей – в 45 процентов (2.13).

Как "Шахтер" и "Динамо" играли на финише прошлого сезона

ТОП-10 претендентов на гол

  • Жуниор Мораес "Шахтер" 1.85 (коэффициент на "забьет гол")
  • Владислав Супряга "Динамо" 2.50
  • Марлос "Шахтер" 2.55
  • Виктор Цыганков "Динамо" 2.75
  • Алан Патрик "Шахтер" 2.75
  • Тайсон "Шахтер" 2.75
  • Фран Соль "Динамо" 3.20
  • Виталий Буяльский "Динамо" 3.55
  • Жерсон Родригес "Динамо" 3.55
  • Карлос Де Пена "Динамо" 3.75

"Шахтер" – "Динамо": арбитр матча

Судить матч за Суперкубок будет 38-летний Виталий Романов. В прошлом сезоне рефери из Днепра работал на 14 матчах Премьер-лиги, в которых показал 83 предупреждения (в среднем – 6 за игру), удалил 9 футболистов и назначил 7 пенальти. Именно Романов был главным арбитром на прошлогоднем матче за Суперкубок страны, в котором "Динамо" обыграло "Шахтер" в Одессе (2:1).

Арбитр Виталий Романов

Арбитр Виталий Романов / Фото: Facebook

"Шахтер" – "Динамо": заявления перед матчем

Луиш Каштру

Луиш Каштру / Фото: Reuters

Главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру: "Может ли фактор Луческу сказаться на нашей команде? Это никак не подействует на исход матча. У каждого тренера есть собственный стиль. Мистер Луческу покажет свой и будет требовать максимума от своей команды, я со своей стороны покажу наш стиль игры и также буду очень требователен к игрокам. Предстоит очень большая баталия на поле. Встретятся два хороших клуба. В перспективе будет отличный поединок. Думаю, все остальное даже не нужно обсуждать. Какие-то связи, бывшие игроки – это никого не интересует. Я знаю, что будут соперничать две очень квалифицированные команды с одной и той же целью"

Игорь Суркис и Мирча Луческу

Игорь Суркис и Мирча Луческу / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Президент "Динамо" Игорь Суркис: "Те три недели, что Мистер провел в команде, видно невооруженным глазом. Я считаю, что у нас есть перспектива с оптимизмом смотреть в будущее. Надеюсь, что все футболисты будут добавлять, все поймут модель и структуру игры Луческу, а она будет построена таким образом, что у нас будет меньше валидольных матчей"

Матч "Динамо" – "Шахтер" на НСК "Олимпийский"

Матч "Динамо" – "Шахтер" на НСК "Олимпийский"

"Шахтер" – "Динамо": где смотреть матч

Матч за Суперкубок Украины "Шахтер" – "Динамо" 25 августа, начиная с 21:00, покажет канал "Футбол 1". Также в прямой трансляции поединок доступен на сервисе OLL.TV. Посмотреть игру в повторе можно на следующий день в 11:15 на канале "Футбол 1" и в 18:55 на канале "Футбол 2".

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Источник: Сегодня|Спорт

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