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"Шахтер" – "Динамо": в этот день 11 лет назад донецкая команда пробилась в финал Кубка УЕФА

7 мая, 13:41

Андрей Фоменко

Украинские гранды устроили противостояние в полуфинале еврокубка

7 мая 2009 года в Донецке состоялась знаменательная дуэль "Шахтера" и "Динамо" в Кубке УЕФА. Ровно 11 лет назад лучшие украинские команды решали судьбу путевки в финал еврокубка. Первый матч, в Киеве, завершился ничьей 1:1. А во втором "горнякам" удалось вырвать победу 2:1 в самом конце.

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Тогда Жадсон открыл счет в первом тайме, в начале второго динамовец Бангура восстановил равновесие. А на предпоследней минуте еще один бразилец, Илсиньо, позже ушедший со скандалом, принес победу команде Мирчи Луческу.

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Тогда Жадсон выдал фразу "Где, "Динамо", где?", которую при случае киевлянам вспоминают до сих пор. Именно "миниатюрный" бразильский полузащитник позже обеспечил "Шахтеру" успех в финальном поединке с бременским "Вердером".

Узнайте, что УЕФА назвал точную дату возобновления Лиги чемпионов.

"Шахтер" – "Динамо" – 2:1 (Жадсон, 17; Илсиньо, 89 – Бангура, 47)

"Шахтер": Пятов, Гюбшман, Фернандиньо, Жадсон, Илсиньо (Левандовски, 90+2), Луис Адриано (Гладкий, 70), Гай (Виллиан, 70), Рац, Чигринский, Ищенко, Срна (к).

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"Динамо": Богуш, Бетао, Вукоевич, Саблич, Алиев, Бангура, Еременко (Корреа, 76), Милевский, Эль Каддури (к), Нинкович, Юссуф.

Предупреждения: Гюбшман, 68; Гладкий, 90+3 – Эль Каддури, 23; Алиев, 39; Бангура, 39; Вукоевич, 45+1.

Полное видео матча 7 мая 2009 года.

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Смотрите, как "Динамо" обыграло "Шахтер" прошлым летом

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