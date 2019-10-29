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"Шахтер", "Динамо", "Заря" и Бухал: обнародованы котировки на выигрыш Кубка Украины

29 октября, 20:32

Главным претендентом на почетный футбольный трофей называют его нынешнего обладателя

"Шахтер" vs "Динамо"

"Шахтер" vs "Динамо" / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

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В среду, 30 октября, пройдут матчи 1/8 финала Кубка Украины – и уже на этой стадии состоится битва грандов нашего футбола. Онлайн Динамо – Шахтер смотрите в трансляции на нашем сайте.

Накануне букмекеры обнародовали котировки на победителя Кубка Украины-2019/2020. Главным фаворитом турнира является действующий обладатель трофея – "Шахтер". На его успех установлен коэффициент 1.60. За "горняками" в списке наиболее реальных претендентов на приз идут "Динамо", "Заря" и "Александрия".

"Шахтер" – "Ингулец" – 4:0: обзор финала Кубка Украины-2019

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Кубок Украины

Кубок Украины / Фото: ФФУ

Котировки на победителя Кубка Украины-2019/2020

  • Шахтер – 1.60
  • Динамо – 2.33
  • Заря – 7.60
  • Александрия – 9.60
  • Десна – 15.0
  • Днепр-1 – 25.0
  • Колос – 45.0
  • Ворскла – 55.0
  • Мариуполь – 55.0
  • ФК Львов – 99.0
  • Олимпик – 99.0

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Кстати, тот факт, что "Динамо" и "Шахтер" пересекутся уже на стадии 1/8 финала, обрадовал остальных участников Кубка.

"В этом сезоне привычного для болельщиков финала "Динамо" – "Шахтер" уже точно не будет, так что у каждой из оставшихся команд есть шансы пройти в финал, – заявил защитник "Александрии" Глеб Бухал. – Это наша мечта. Было бы идеально выйти в финал. Но для этого нам еще предстоит пройти три стадии Кубка"

Отметим, что "Александрия" в 1/8 Кубка Украины встречается дома с "Зарей". Этот поединок по болельщицкому интересу занимает второе место после противостояния "Динамо" – "Шахтер".

Смотрите, как "Динамо" и "Шахтер" играли в рамках Кубка Украины-2018/2019

Все подробности в спецтеме Кубок Украины

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Динамо Киев Шахтер Донецк Заря Луганск Кубок Украины Александрия Десна Чернигов котировки

Источники: Сегодня|Спорт , FootBoom

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