"Шахтер", "Динамо", "Заря" и Бухал: обнародованы котировки на выигрыш Кубка Украины

"Шахтер" vs "Динамо" / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

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В среду, 30 октября, пройдут матчи 1/8 финала Кубка Украины – и уже на этой стадии состоится битва грандов нашего футбола. Онлайн Динамо – Шахтер смотрите в трансляции на нашем сайте.

Накануне букмекеры обнародовали котировки на победителя Кубка Украины-2019/2020. Главным фаворитом турнира является действующий обладатель трофея – "Шахтер". На его успех установлен коэффициент 1.60. За "горняками" в списке наиболее реальных претендентов на приз идут "Динамо", "Заря" и "Александрия".

"Шахтер" – "Ингулец" – 4:0: обзор финала Кубка Украины-2019

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Кубок Украины / Фото: ФФУ

Котировки на победителя Кубка Украины-2019/2020

Шахтер – 1.60

Динамо – 2.33

Заря – 7.60

Александрия – 9.60

Десна – 15.0

Днепр-1 – 25.0

Колос – 45.0

Ворскла – 55.0

Мариуполь – 55.0

ФК Львов – 99.0

Олимпик – 99.0

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Кстати, тот факт, что "Динамо" и "Шахтер" пересекутся уже на стадии 1/8 финала, обрадовал остальных участников Кубка.

"В этом сезоне привычного для болельщиков финала "Динамо" – "Шахтер" уже точно не будет, так что у каждой из оставшихся команд есть шансы пройти в финал, – заявил защитник "Александрии" Глеб Бухал. – Это наша мечта. Было бы идеально выйти в финал. Но для этого нам еще предстоит пройти три стадии Кубка"

Отметим, что "Александрия" в 1/8 Кубка Украины встречается дома с "Зарей". Этот поединок по болельщицкому интересу занимает второе место после противостояния "Динамо" – "Шахтер".

Смотрите, как "Динамо" и "Шахтер" играли в рамках Кубка Украины-2018/2019

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