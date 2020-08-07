"Шахтер" должен выходить в полуфинал": руководство озвучило задачу на Лигу Европы

Генеральный директор донецкого "Шахтера" Сергей Палкин в интервью официальному сайту клуба прокомментировал выход команды в четвертьфинал Лиги Европы, где "горнякам" предстоит встретиться со швейцарским "Базелем". Напомним, в ответном матче 1/8 финала "Шахтер" разгромил "Вольфсбург" (3:0), а "Базель" обыграл "Айнтрахт" (1:0).

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– Прежде всего хочу поздравить президента клуба, тренерский штаб, футболистов, а главное – болельщиков с выходом "Шахтера" в 1/4 финала Лиги Европы. Это матч исторический, ведь мы никогда ранее на своем поле не обыгрывали немецкие команды со счетом 3:0! Для нас это особенное событие. Если говорить об игре, то за все время, что я работаю в "Шахтере", первый раз наблюдал такой поединок, когда мы, создавая столько моментов, не могли воспользоваться ими фактически до последних минут матча. Стартовые минут семь-восемь получились нервозными, а потом "Шахтер" полностью взял игру под свой контроль. Могли забивать мячей пять до красной карточки Хочолавы. А когда произошло то удаление, снова появилась нервозность. Однако, когда составы уравнялись, мы полностью контролировали игру. Итоговый счет 3:0, считаю, справедливый. Хотя по большому счету забитых голов могло быть и больше. Для нас это была очень важная игра. И думаю, что эмоционально она удовлетворила всех болельщиков. Были и забитые голы, и красные карточки, и отмененный пенальти. В целом матч получился интересным как для специалистов, так и для болельщиков.

– Ответной встречи с "Вольфсбургом" из-за пандемии коронавируса пришлось ждать пять месяцев. Можно ли говорить, что ожидания оправдались сполна?

– Было много вопросов, ведь команда не имела постоянной игровой практики. Сначала случилась пандемия коронавируса, после которой в сжатые сроки доигрывали чемпионат, потом снова наступила пауза… Это сложный и необычный сезон. И в такой ситуации эта победа особенно важная и ценная для нас.

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– Перед поединком вы говорили, что "Шахтер" просто не имеет права подвести болельщиков и уступить. И вот команда уже в четвертьфинале. Что будет дальше?

– Дальше мы будем бороться. Считаю, "Шахтер" должен выходить в полуфинал. По игре, которую показывала команда в противостоянии с "Вольфсбургом", мы этого, на мой взгляд, заслуживаем. Играли отлично. Демонстрировали атакующий, красивый футбол. Такое ощущение, что все было расписано как по нотам. Дай Бог, чтобы такую целостность мы сохранили и в матче с "Базелем". Уверен, что если будем играть так же, то добьемся положительного результата.

– Насколько новый формат турнира – на нейтральном поле, без поддержки болельщиков и из одного поединка – на руку "Шахтеру"?

– Мы уже достаточно давно играем с малым количеством болельщиков на стадионах и адаптировались. К тому же все команды в равных условиях. В первую очередь нужно быть очень сконцентрированными, действовать аккуратно и стараться контролировать ход игры. Ведь когда достигаешь стадии 1/4 финала, любая маломальская ошибка может привести к футбольной трагедии

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