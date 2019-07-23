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"Шахтер" дозаявил еще одного нападающего перед матчем с "Динамо"

23 июля, 21:30

Кайоде стал четвертым форвардом "горняков" на сезон

Оларенважу Кайоде
Оларенважу Кайоде. Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Донецкий "Шахтер" дозаявил нигерийского нападающего Оларенважу Кайоде на новый сезон в Украине. 26-летний форвард изначально не попал в список команды Луиша Каштру, но в итоге был добавлен в команду за несколько дней до матча за Суперкубок Украины против киевского "Динамо". В новом сезоне нигерийский футболист будет выступать под привычным 88 номером.

Ранее мы опубликовали заявку "Шахтера" на предстоящий чемпионат Украины. В заявке по спискам А и Б 27 футболистов. Отметим присутствие в заявке нападающих Густаво Бланко Лещука и Даниила Сикана – первый прошлый сезон провел в аренде в испанской "Малаге", а второй набирался опыта в "Мариуполе".

Ранее мы писали, что "Шахтер" вернул бразильского полузащитника в родной клуб. Ближайшие полгода Веллингтон Нем проведет в Бразилии.

Кстати, за месяд до жеребьевки в "Шахтере" поделились предпочтениями относительно соперников по Лиге чемпионов в сезоне 2019/2020. Напомним, выиграв Премьер-лигу Украины, "горняки" получили прямую путевку в ЛЧ.

Как Кайоде забивал за "Шахтер" в прошлом сезоне:

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Тег футбол, чемпионат Украины, Шахтер Донецк, Оларенважу Кайоде

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Сегодня|Спорт

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