"Шахтер" дважды отыгрался в матче против "Хоффенхайма"

Сегодня в Харькове донецкий "Шахтер" сыграл вничью с "Хоффенхаймом" в первом туре группового этапа Лиги чемпионов.

Паулу Фонсека выставил на премьеру тот же состав, который проводил и генеральную репетицию – с "Александрией" в чемпионате Украины. Вот только соперник совсем другого порядка, а потому и сценарий поединка оказался иным.



"Хоффенхайм" начал очень резво (Салаи уже на 15-й секунде забежал в офсайд) и сумел забить быстрый гол. На 6-й минуте центрбеки "горняков" не смогли перехватить передачу Биттенкурта на Гриллича, и австриец (который начинал карьеру как атакующий хав, а опорником стал, играя в "Вердере" у Виктора Скрипника) элегантно подсек мяч над Пятовым – 0:1. Так быстро в стартовом матче группового этапа ЛЧ "Шахтер" еще никогда не пропускал. Пока "оранжево-черные" приходили в себя, немцы едва не удвоили счет. После подачи слева и скидки Салаи мощно пробил с разворота – хозяев спас Пятов.



У дончан начало что-то получаться в атаке лишь ближе к экватору тайма. После кросса Ракицкого хорошо приложился головой Степаненко – чуть выше ворот. А потом маленький шедевр сотворил Исмаили. Получив на фланге пас от Мораеса, левый латераль "Шахтера" поиздевался над Нордвейтом, едва не усадив того на "пятую точку", и в падении пробил из под него в дальний угол — 1:1.



Казалось, этот гол вдохновит хозяев. Но случилось наоборот: не на шутку завелись немцы, раз за разом проходившие центральную зону хозяев, как нож сквозь масло. Сначала Пятов и Бутко на пару не дали Жоэлинтону повторить трюк Исмаили. Затем наш голкипер среагировал на мощный удар головой от набегающего Биттенкурта. И все-таки немцы забили до перерыва второй гол. Рослый Нордтвейт при подаче углового чуть опередил Пятова, вышедшего на перехват, и пробил мимо рук вратаря в левую "девятку" — 1:2, с которыми команды и пошли отдыхать.



Сразу после антракта немцы могли сделать счет совсем печальным для нас, но очередной сейв выдал Пятов, справившись с ударом своего "друга" Крамарича. Паулу Фонсека бросил в бой свежего Коваленко. Тот внес оживление в игру, и даже отдал Мораесу голевой пас, но из небольшого оффсайда. Со вторым джокером португальский наставника "горняков" угадал еще больше. Майкону хватило всего пяти минут на поле, чтобы отметить свой дебют в ЛЧ дебютным голов. Бразилец получил мяч метрах в 25 от ворот и что есть силы зарядил с левой — как из пушки, без шансов для Бауманна. 2:2! И вот тут уже "Шахтер" проснулся и заиграл так, как умеет. Почти тут же мог забивать Мораес. Тайсон слева простреливал на дальнюю штангу, где Жуниор уже готовился замкнуть, но капитан "Хоффенхайма" Фогт в последний момент снял мяч с ноги лучшего бомбардира УПЛ нынешнего сезона. А на последней минуте основного времени схватился за голову уже Марлос, бивший из убойной позиции, но во вратаря.

Итоговая ничья – 2:2. Во втором матче группы сегодня "МанСити" сыграет против "Лиона".