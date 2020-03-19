"Шахтер" – единственный представитель Украины в топ-100 самых дорогих клубов мира

Чемпион Украины "Шахтер" вошел в ТОП-100 самых дорогих клубов мира по суммарной стоимости игроков по версии Transfermarkt. Донецкая команда занимает 69 место в рейтинге, а стоимость футболистов составляет 150,6 миллионов евро. Ранее "Шахтер" показал, как выглядят пустые трибуны на матче Лиги Европы и какая там царит атмосфера.

Стоит отметить, что команда Луиша Каштру – единственный представитель украинской Премьер-лиги в данном списке. Интересно, что стоимость луганской "Зари", которая сейчас идет на втором месте в чемпионате, составляет 17,6 миллионов, а киевского "Динамо", которое рискует остаться лишь с "бронзой" УПЛ и без Лиги чемпионов, – 89,8 миллионов. Самый дорогой состав у английского "Манчестер Сити" – 1,27 миллиарда евро.

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Мы также писали, что тренер "Шахтера" Луиш Каштру призвал сплотиться против коронавируса.

"Пришло время защитить себя и других. Защитить мир. Не забывайте носить маски и перчатки. Держитесь на безопасном расстоянии друг от друга, чаще мойте руки, избегайте прикосновений к лицу, по возможности оставайтесь дома. Защищая себя, вы защищаете весь мир. В моей стране все началось с легкой формы. Сейчас там социально отчаянная ситуация. Желаю вам оставаться в безопасности", – обратился к людям Луиш Каштру.

Смотрите полный обзор матча "Вольфсбург" — "Шахтер" – 1:2

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