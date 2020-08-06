"Шахтер" гарантировал Украине пропуск в группу Лиги чемпионов через сезон

Благодаря победе "Шахтера" над "Вольфсбургом" 3:0 в лучшую для Украины сторону изменились показатели текущей таблицы коэффициентов УЕФА, которая влияет на распределение путевок в еврокубки через один сезон (в сезоне 2021/22). Украина ведет плотную борьбу с Нидерландами за 9-е место, которое даст право вице-чемпиону страны стартовать с 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов. Тогда как при 10-й позиции второму месту нашего чемпионата придется начинать аж с Q2. Это на одного серьезного соперника больше.

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"Шахтер" за счет разгромной победы над "Вольфсбургом" (3:0) добавил в копилку Украины сразу 3 очка (2 за победу + 1 бонусное за выход в четвертьфинал), что при делении на 5 наших клубов, стартовавших в евросезоне, принесло +0.600 балла, пишет Sport.ua.

Последний оставшийся клуб у Турции "Истанбул Башакшехир" проиграл датскому "Копенгагену" (0:3) и выбыл из соревнований. Таким образом, турки не сумели ликвидировать отставание от Украины. Это значит, что чемпион украинской Премьер-лиги 2020/21 гарантированно попадет в групповой раунд Лиги чемпионов автоматически.

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В борьбе за 9-е место в таблице коэффициентов УЕФА Украина теперь немного (на 0.650 балла) отстает от Нидерландов, у которых уже все команды вылетели. Соперником "горняков" по четвертьфиналу Лиги Европы, скорее всего, станет "Базель" (Швейцария). Вероятность камбэка немецкого "Айнтрахта" с гандикапа 0:3 крайне маловероятна.

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Таким образом, для обгона Украиной Нидерландов "Шахтеру" нужно взять еще 4 очка. Надо победить в единственной игре 1/4 финала, что принесет либо 2 очка (если по пенальти), либо 3 балла (если в основное или дополнительное время). Плюс будет начислено бонусное 1 очко за выход в полуфинал. Кроме того, участие в полуфинале, состоящем из одного матча, автоматически даст еще 1 очко как минимум.

То есть, при любом сценарии выход "Шахтера" в полуфинал будет означать, что Нидерланды останутся позади Украины в текущей таблице коэффициентов. А тогда вице-чемпион УПЛ сможет начать квалификацию Лиги чемпионов с 3-го отборочного раунда, а не со 2-го.

Таблица коэффициентов УЕФА 2020 (влияет на распределение путевок в сезоне 2021/22)

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Ранее был назван лучший игрок матча "Шахтер" – "Вольфсбург" 3:0. Самую высокую оценку за поединок на "Олимпийском" получил нападающий "горняков" Жуниор Мораес, сделавший дубль.

Обзор матча "Шахтер" – "Вольфсбург" (3:0)

Все подробности в спецтеме "Шахтер" в Лиге Европы

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