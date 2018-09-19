"Шахтер" – "Хоффенхайм" в Лиге чемпионов: когда начало и где смотреть

Сегодня, 13:01

Расписание трансляций матча группы F в Харькове 19 сентября на ТВ и в интернете

&quot;Шахтер&quot; примет &quot;Хоффенхайм&quot; в Лиге чемпионов
"Шахтер" примет "Хоффенхайм" в Лиге чемпионов

19 сентября в первом туре группового этапа Лиги чемпионов состоится матч "Шахтер" – "Хоффенхайм". Поединок пройдет в Харькове на стадионе "Металлист". С этого сезона в УЕФА приняли решение отойти от традиционного времени начала (21:45) и разбить матчи дня на две группы по времени – в 19:55 и 22:00. "Шахтер" и "Хоффенхайм" сыграют в восемь вечера, мы проведем текстовый онлайн поединка с яркими фото и видео-повторами голов.

"Шахтер" – "Хоффенхайм": прогноз букмекеров. Эксперты считают украинский клуб фаворитом матча. Так, коэффициент на победу "Шахтера" составляет 1.92, тогда как на победу "Хоффенхайма" можно сделать ставку за коэффициент 4.00, а на ничью – 3.75. Таким образом, вероятность победы "горняков" в матче в среду оценивается в 50 процентов. Также аналитики букмекерских контор рассчитывают на большое количество забитых мячей. Так, коэффициент на "больше 2,5 голов" равен 1.65, а на "меньше 2,5 голов" он равен 2.30. Наиболее вероятные авторы голов в составе "горняков": Жуниор Мораес, Тайсон и Марлос.

"Шахтер" – "Хоффенхайм": где смотреть трансляцию. Матч в прямом эфире покажет канал "Футбол 2", также смотреть игру онлайн можно будет на сайте oll.tv (платно, в подписке).

Повторы матча "Шахтер" – "Хоффенхайм":

  • канал "Футбол 2" 20 сентября в 01:20
  • канал "Футбол 2" 20 сентября в 08:25
  • канал "Футбол 1" 20 сентября в 16:05
  • канал "Футбол 2" 21 сентября в 00:45
  • канал "Футбол 2" 21 сентября в 17:25
  • канал "Футбол 2" 22 сентября в 04:00

Напомним, что футбольный эксперт Сергей Морозов считает соперника "Шахтера" твердым середняком и ожидает сложную борьбу в группе Лиги чемпионов. "Ничья станет неплохим итогом", – заявил Морозов.
Лига чемпионов, Шахтер Донецк, где смотреть, Хоффенхайм

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Сегодня|Спорт

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