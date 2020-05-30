"Шахтер" и "Брюгге" заключили сделку по футболисту, разрывавшему "Реал"

Украинский защитник Эдуард Соболь еще год будет выступать за чемпионов Бельгии на правах аренды

"Брюгге" и "Шахтер" договорились о продлении аренды 25-летнего Эдуарда Соболя. Украинский защитник будет выступать за бельгийский клуб в сезоне-2020/21. Об этом сообщает официальный сайт "горняков". Ранее мы писали, что экс-динамовец стал лучшим бомбардиром в Бельгии.



Напомним, что украинский сборник Эдуард Соболь подписал соглашение с "Брюгге" в июле 2019 года. В сезоне-2019/20 футболист провел в составе бельгийской команды 36 матчей: 26 в чемпионате, 4 в национальном Кубке, по 3 – в квалификации и основном раунде Лиги чемпионов. Наверняка, самой памятной для Соболя стала игра на "Сантьяго Бернабеу", где "Брюгге" с Эдуардом в составе разрывали мадридский "Реал". Тогда "Королевский клуб" лишь чудом сумел свести поединок к ничьей 2:2, проигрывая по ходу встречи 0:2.

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Отметим, что в середине мая первенство Бельгии было досрочно завершено, а лидировавший с отрывом в 15 очков "Брюгге" Соболя был признан чемпионом.

Позже мы писали, что в Бельгии возобновят сезон ради золотого дубля украинца. Соболь получит шанс к чемпионскому титулу добавить победу в Кубке. Финал между "Брюгге" и "Антверпеном" планируют провести 1 августа.

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