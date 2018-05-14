"Шахтер" и "Динамо" дали свое согласие: президент Премьер-лиги – о создании единого ТВ-пула

Новый глава украинской Премьер-лиги Томас Гримм рассказал "Сегодня" о планах по созданию единого телевизионного пула. Швейцарец уже имел разговор с представителями "Шахтера" и "Динамо", и получил предварительное согласие от клубов. Полное интервью Томаса Гримма.

"Дело в том, что, начиная с сезона-2019/20, все ТВ-права будут находиться у ФФУ, и мы уже согласовали с Федерацией, что эти права будут переданы УПЛ. У меня уже были на этот счет переговоры с "Шахтером" и "Динамо", и они дали свое предварительное согласие. Но все будет зависеть от того, как мы сможем коммерциализировать эти права. А главное - как будем распределять полученные деньги между клубами. Очень важно, чтобы ни большие, ни маленькие клубы не чувствовали себя при этом ущемленными. Чтобы все видели свою выгоду от этого. Я пока сдержанно оптимистичен в этом вопросе, но надеюсь, у нас все получится. У нас в планах - привлечь к трансляциям чемпионата Украины и международные компании, чтобы создать конкуренцию за ТВ-права, и затем на тендере поднять стоимость продукта. Сейчас невозможно предсказать, какой именно канал станет официальным транслятором. Для начала мы должны определиться с тем, где именно мы будем показывать: на платных или общедоступных каналах. Решение примем только после согласования с клубами. В ближайший год должны проанализировать рынок и определиться, какие услуги можем предложить трансляторам.

Как давно существует единый ТВ-пул в швейцарской Суперлиге? Точно не скажу, но как минимум последние 15 лет. И за время моей работы на посту президента Швейцарской Суперлиги доходы от продажи ТВ-прав удвоились. Постоянно наблюдался соревновательный процесс между платными и бесплатными каналами, из-за чего цена неуклонно росла", – рассказал Гримм.

Гримм рассказал, что кроме Украины единый ТВ-пул в топ-чемпионатах Европы не имеет Португалия. Но со следующего сезона и они будут иметь единственного транслятора.

"Насколько я знаю, это только до конца текущего сезона. А уже в следующем у них будет единый телетранслятор. В испанской Ла Лиге тоже довольно долго существовала подобная ситуация - "Реал" и "Барселона" не могли договориться. Единый ТВ-пул у них был создан в 2015 году лишь после того, как это решили на государственном уровне: провели законом через испанский парламент", – добавил швейцарец.