"Шахтер" и "Динамо" дали свое согласие: президент Премьер-лиги – о создании единого ТВ-пула

Сегодня, 11:35

В планах организации – привлечь к трансляциям чемпионата Украины и международные компании

Томас Гримм
Томас Гримм. Автор фото: Александр Яремчук, "Сегодня"

Новый глава украинской Премьер-лиги Томас Гримм рассказал "Сегодня" о планах по созданию единого телевизионного пула. Швейцарец уже имел разговор с представителями "Шахтера" и "Динамо", и получил предварительное согласие от клубов. Полное интервью Томаса Гримма.

"Дело в том, что, начиная с сезона-2019/20, все ТВ-права будут находиться у ФФУ, и мы уже согласовали с Федерацией, что эти права будут переданы УПЛ. У меня уже были на этот счет переговоры с "Шахтером" и "Динамо", и они дали свое предварительное согласие. Но все будет зависеть от того, как мы сможем коммерциализировать эти права. А главное - как будем распределять полученные деньги между клубами. Очень важно, чтобы ни большие, ни маленькие клубы не чувствовали себя при этом ущемленными. Чтобы все видели свою выгоду от этого. Я пока сдержанно оптимистичен в этом вопросе, но надеюсь, у нас все получится. У нас в планах - привлечь к трансляциям чемпионата Украины и международные компании, чтобы создать конкуренцию за ТВ-права, и затем на тендере поднять стоимость продукта. Сейчас невозможно предсказать, какой именно канал станет официальным транслятором. Для начала мы должны определиться с тем, где именно мы будем показывать: на платных или общедоступных каналах. Решение примем только после согласования с клубами. В ближайший год должны проанализировать рынок и определиться, какие услуги можем предложить трансляторам.

Как давно существует единый ТВ-пул в швейцарской Суперлиге? Точно не скажу, но как минимум последние 15 лет. И за время моей работы на посту президента Швейцарской Суперлиги доходы от продажи ТВ-прав удвоились. Постоянно наблюдался соревновательный процесс между платными и бесплатными каналами, из-за чего цена неуклонно росла", – рассказал Гримм.

Гримм рассказал, что кроме Украины единый ТВ-пул в топ-чемпионатах Европы не имеет Португалия. Но со следующего сезона и они будут иметь единственного транслятора.

"Насколько я знаю, это только до конца текущего сезона. А уже в следующем у них будет единый телетранслятор. В испанской Ла Лиге тоже довольно долго существовала подобная ситуация - "Реал" и "Барселона" не могли договориться. Единый ТВ-пул у них был создан в 2015 году лишь после того, как это решили на государственном уровне: провели законом через испанский парламент", – добавил швейцарец.

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футбол, чемпионат Украины, премьер-лига, Томас Гримм

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Автор:

Кинзерский Эдуард

Источник:

Сегодня|Спорт

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