"Шахтер" и "Динамо" едут в гости: расписание и результаты 20 тура чемпионата Украины

Главным противостоянием тура станет поединок третьей и четвертой команд прошлого сезона

"Шахтер" и "Динамо" едут в гости: расписание и результаты 20 тура чемпионата Украины 2019-03-02T10:53:31+02:00 Футбол Главным противостоянием тура станет поединок третьей и четвертой команд прошлого сезона

В субботу в программе 20-го тура чемпионата Украины поединки двух наших грандов – киевское "Динамо" отправится в гости к черниговской "Десне", а донецкий "Шахтер" сыграет на выезде с одесским "Черноморцем". Кстати, с этого матча "Шахтер" ввел новые правила доля покупки билетов на выездные матчи.

Центральным поединком тура можно назвать поединок луганской "Зари" с полтавской "Ворсклой". Обе команды ведут отчаянную борьбу за попадание в первую шестерку, а до конца первой части чемпионата Украины остается всего три тура.

Не менее интересным обещает быть львовское дерби между "Карпатами" и "Львовом". Зимой "Львов" пополнил очередной десант из Бразилии, но пока пользы команде они не принесли.

Наконец, в последнем матче тура встретятся "Александрия" и "Мариуполь" – первые не оставляют надежд побороться за серебряные медали с "Динамо", а вторые пытаются попасть в первую шестерку, чтобы побороться за еврокубки.

Суббота, 2 марта

14:00 "Десна" – "Динамо"

ТВ: Футбол-2, Oll.tv

Букмекеры: 10.00 – 5.00 – 1.25

17:00 "Черноморец" – "Шахтер"

ТВ: Футбол-2, Oll.tv

Букмекеры: 15.50 – 6.75 – 1.13

Воскресенье, 3 марта

14:00 "Олимпик" – "Арсенал"

В Киеве на стадионе "Динамо" им. В. В. Лобановского

ТВ: Футбол-1, Oll.tv

Букмекеры: 2.00 – 3.25 – 3.40

14:00 "Заря" – "Ворскла"

В Запорожье на "Славутич Арене"

ТВ: 2+2

Букмекеры: 2.10 – 3.00 – 3.40

17:00 "Карпаты" – "Львов"

ТВ: Zik

Букмекеры: 2.40 – 3.10 – 2.75

17:00 "Александрия" – "Мариуполь"

ТВ: Футбол-1, Oll.tv

Букмекеры: 1.75 – 3.10 – 4.75

Турнирная таблица:

М Клуб И В Н П Мячи Очки 1 ШАХТЕР 19 15 3 1 45-9 48 2 ДИНАМО К 19 13 2 4 32-9 41 3 АЛЕКСАНДРИЯ 19 11 3 5 26-17 36 4 ЗАРЯ 19 7 7 5 25-19 28 5 ДЕСНА 19 8 3 8 22-21 27 6 ВОРСКЛА 19 9 0 10 16-23 27 7 МАРИУПОЛЬ 19 8 3 8 22-31 27 8 ЛЬВОВ 19 5 8 6 17-20 23 9 КАРПАТЫ 19 5 5 9 25-30 20 10 ОЛИМПИК 19 4 7 8 23-29 19 11 ЧЕРНОМОРЕЦ 19 4 3 12 12-30 15 12 АРСЕНАЛ 19 2 2 15 9-36 8

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