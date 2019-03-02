Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,86
30,66
УКР
Главная Больше  Новости спорта Больше  Новости футбола

"Шахтер" и "Динамо" едут в гости: расписание и результаты 20 тура чемпионата Украины

Сегодня, 10:53

Главным противостоянием тура станет поединок третьей и четвертой команд прошлого сезона

"Шахтер" и "Динамо" едут в гости: расписание и результаты 20 тура чемпионата Украины Футбол Главным противостоянием тура станет поединок третьей и четвертой команд прошлого сезона

В субботу в программе 20-го тура чемпионата Украины поединки двух наших грандов – киевское "Динамо" отправится в гости к черниговской "Десне", а донецкий "Шахтер" сыграет на выезде с одесским "Черноморцем". Кстати, с этого матча "Шахтер" ввел новые правила доля покупки билетов на выездные матчи.

Центральным поединком тура можно назвать поединок луганской "Зари" с полтавской "Ворсклой". Обе команды ведут отчаянную борьбу за попадание в первую шестерку, а до конца первой части чемпионата Украины остается всего три тура.

Не менее интересным обещает быть львовское дерби между "Карпатами" и "Львовом". Зимой "Львов" пополнил очередной десант из Бразилии, но пока пользы команде они не принесли.

Наконец, в последнем матче тура встретятся "Александрия" и "Мариуполь" – первые не оставляют надежд побороться за серебряные медали с "Динамо", а вторые пытаются попасть в первую шестерку, чтобы побороться за еврокубки.

Суббота, 2 марта

14:00 "Десна" – "Динамо"
ТВ: Футбол-2, Oll.tv
Букмекеры: 10.00 – 5.00 – 1.25

17:00 "Черноморец" – "Шахтер"
ТВ: Футбол-2, Oll.tv
Букмекеры: 15.50 – 6.75 – 1.13

Воскресенье, 3 марта

14:00 "Олимпик" – "Арсенал"
В Киеве на стадионе "Динамо" им. В. В. Лобановского
ТВ: Футбол-1, Oll.tv
Букмекеры: 2.00 – 3.25 – 3.40

14:00 "Заря" – "Ворскла"
В Запорожье на "Славутич Арене"
ТВ: 2+2
Букмекеры: 2.10 – 3.00 – 3.40

17:00 "Карпаты" – "Львов"
ТВ: Zik
Букмекеры: 2.40 – 3.10 – 2.75

17:00 "Александрия" – "Мариуполь"
ТВ: Футбол-1, Oll.tv
Букмекеры: 1.75 – 3.10 – 4.75

Турнирная таблица:

М КлубИВНПМячиОчки
1 ШАХТЕР19153145-948
2 ДИНАМО К19132432-941
3 АЛЕКСАНДРИЯ19113526-1736
4 ЗАРЯ1977525-1928
5 ДЕСНА1983822-2127
6 ВОРСКЛА19901016-2327
7 МАРИУПОЛЬ1983822-3127
8 ЛЬВОВ1958617-2023
9 КАРПАТЫ1955925-3020
10 ОЛИМПИК1947823-2919
11 ЧЕРНОМОРЕЦ19431212-3015
12 АРСЕНАЛ1922159-368

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег чемпионат Украины

Вы сейчас просматриваете новость " "Шахтер" и "Динамо" едут в гости: расписание и результаты 20 тура чемпионата Украины". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня|Спорт

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"Арсенал" подписал габонского форварда, который не подошел "Заре"

Сегодня, 09:50

Также клуб на правах аренды пополнил вундеркинд из "Шахтера" Михаил Мудрик

Экс-игрок "Динамо" Владислав Калитвинцев подписал контракт с аутсайдером чемпионата Украины

Вчера, 19:07

Ранее Владислав на правах аренды выступал за чешский "Слован", одесский "Черноморец" и луганскую "Зарю"

Юрий Вирт: "Карпаты" смогут дать бой "Шахтеру", у которого проблемы с обороной

Вчера, 16:05

В 21-м туре чемпионата Украины в Харькове встретятся команды двух лучших бомбардиров сезона в Премьер-лиге

Теперь только по паспортам: "Шахтер" изменил правила покупки билетов на выездные матчи

28 февраля, 19:01

"Горняки" намерены бороться против неуважительного отношения отдельных болельщиков к остальным зрителям

Впервые в истории в чемпионате Украины будет выступать исландский футболист

28 февраля, 17:42

Новичок "Черноморца" имеет опыт выступления за национальную сборную Исландии

Сергей Палкин: "Сумма отступных за новичка "Шахтера" – 150 миллионов евро"

28 февраля, 17:20

В донецком клубе верят, что бразильские новички в будущем станут лидерами команды

Автор "Белых роз" рассказал о жизни в нищете

В каком возрасте лучше рожать: делаем сложный выбор

Патологический лжец: Киселев у Дудя показал себя во всей красе

Портников дал неожиданный прогноз по Крыму

Марина Узелкова впервые прокомментировала развод с мужем

Как Хейден Панеттьер изменилась после разрыва с Коичко (фото)

Рева: В марте состоится повышение пенсий на 255 гривен

Вакарчук рассказал, за какого кандидата будет голосовать

Журналист Бигус отреагировал на "скандал" о родственнике в РФ

Бабкина утопила детей, но не сядет. Подробности преступления
Загрузка...

Цыганский Король, обидевший Кличко, в пятый раз стал отцом

Вчера, 09:22

Сын Тайсона Фьюри родился на три недели раньше срока. "Но все прошло идеально"

Тренер, грозивший Ломаченко "убийством", снова наехал на украинца

28 февраля, 14:01

В лагере Теофимо Лопеса заявили, что бой с украинцем будет самым легким в карьере гондурасца

Такого в Англии еще не было: уникальная серия Александра Зинченко!

28 февраля, 11:57

Украинец выиграл все свои 13 матчей за "МанСити" в чемпионате. Подобного не было за всю историю АПЛ

Промоутер: "Усик не будет драться с Поветкиным за копейки"

28 февраля, 10:14

Эдди Хирн рассказал о рисках россиянина: "Он завершит карьеру, если проиграет"

От "Динамо" требуют 9 миллионов за Ярмоленко

27 февраля, 18:12

Черниговская СДЮШОР "Юность" хочет от киевского клуба свою долю за трансфер Ярмолы в Германию

Владимир Зеленский вышел в свет со своей супругой

"Зайцева сильнее меня": Дронов зачитал последнее слово в суде

Выборы-2019: социологи еще раз измерили разрыв между рейтингами