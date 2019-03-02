"Шахтер" и "Динамо" едут в гости: расписание и результаты 20 тура чемпионата Украины
Главным противостоянием тура станет поединок третьей и четвертой команд прошлого сезона
В субботу в программе 20-го тура чемпионата Украины поединки двух наших грандов – киевское "Динамо" отправится в гости к черниговской "Десне", а донецкий "Шахтер" сыграет на выезде с одесским "Черноморцем". Кстати, с этого матча "Шахтер" ввел новые правила доля покупки билетов на выездные матчи.
Центральным поединком тура можно назвать поединок луганской "Зари" с полтавской "Ворсклой". Обе команды ведут отчаянную борьбу за попадание в первую шестерку, а до конца первой части чемпионата Украины остается всего три тура.
Не менее интересным обещает быть львовское дерби между "Карпатами" и "Львовом". Зимой "Львов" пополнил очередной десант из Бразилии, но пока пользы команде они не принесли.
Наконец, в последнем матче тура встретятся "Александрия" и "Мариуполь" – первые не оставляют надежд побороться за серебряные медали с "Динамо", а вторые пытаются попасть в первую шестерку, чтобы побороться за еврокубки.
Суббота, 2 марта
14:00 "Десна" – "Динамо"
ТВ: Футбол-2, Oll.tv
Букмекеры: 10.00 – 5.00 – 1.25
17:00 "Черноморец" – "Шахтер"
ТВ: Футбол-2, Oll.tv
Букмекеры: 15.50 – 6.75 – 1.13
Воскресенье, 3 марта
14:00 "Олимпик" – "Арсенал"
В Киеве на стадионе "Динамо" им. В. В. Лобановского
ТВ: Футбол-1, Oll.tv
Букмекеры: 2.00 – 3.25 – 3.40
14:00 "Заря" – "Ворскла"
В Запорожье на "Славутич Арене"
ТВ: 2+2
Букмекеры: 2.10 – 3.00 – 3.40
17:00 "Карпаты" – "Львов"
ТВ: Zik
Букмекеры: 2.40 – 3.10 – 2.75
17:00 "Александрия" – "Мариуполь"
ТВ: Футбол-1, Oll.tv
Букмекеры: 1.75 – 3.10 – 4.75
Турнирная таблица:
|М
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1
|ШАХТЕР
|19
|15
|3
|1
|45-9
|48
|2
|ДИНАМО К
|19
|13
|2
|4
|32-9
|41
|3
|АЛЕКСАНДРИЯ
|19
|11
|3
|5
|26-17
|36
|4
|ЗАРЯ
|19
|7
|7
|5
|25-19
|28
|5
|ДЕСНА
|19
|8
|3
|8
|22-21
|27
|6
|ВОРСКЛА
|19
|9
|0
|10
|16-23
|27
|7
|МАРИУПОЛЬ
|19
|8
|3
|8
|22-31
|27
|8
|ЛЬВОВ
|19
|5
|8
|6
|17-20
|23
|9
|КАРПАТЫ
|19
|5
|5
|9
|25-30
|20
|10
|ОЛИМПИК
|19
|4
|7
|8
|23-29
|19
|11
|ЧЕРНОМОРЕЦ
|19
|4
|3
|12
|12-30
|15
|12
|АРСЕНАЛ
|19
|2
|2
|15
|9-36
|8
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