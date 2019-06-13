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"Шахтер" и "Динамо" разыграют Суперкубок Украины в Одессе

13 июня, 14:02

Поединок за первый трофей сезона состоится 28 июля

Суперкубок в Одессе
Суперкубок в Одессе. Фото: Прем'єр-ліга України

Премьер-лига утвердила дату и место проведения матча за Суперкубок Украины-2019, в котором встретятся чемпион и обладатель Кубка страны донецкий "Шахтер" и серебряный призер киевское "Динамо". Поединок состоится в воскресенье, 28 июля, на стадионе "Черноморец" в Одессе. 

Суперкубок Украины проводится с 2004 года. За это время трофеем владели только два клуба: "Шахтер" – 8 раз и "Динамо" – 7 раз.

Действующим обладателем трофея является "Динамо", год назад обыгравшее "Шахтер" со счетом – 1:0.

Напомним, что донецкий "Шахтер" сменил тренера. Уже бывший наставник клуба Паулу Фонсека подписал контракт с итальянской "Ромой". Его место занял Луиш Каштру. Португальский тренер подписал двухлетний контракт с донецким клубом. Предыдущим местом работы Каштру была португальская "Витория Гимарайнш".

Тренерскую карьеру Луиш Каштру начал 21 год назад. За это время работал с такими командами, как "Агеда" (1998–2000), "Мельяда" (2000/01), "Эстаррейа" (2001–2003), "Санжуаненсе" (2003/04), "Пенафиел" (2004–2006), Академия "Порту" (2006–2013), "Порту Б" (2013–2014), "Порту" (март – июнь 2014), "Порту Б" (2014–2016), "Риу Аве" (2016–2017), "Шавиш" (2017–2018), "Витория Гимарайнш" (2018–2019).

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Тег Динамо Киев, Шахтер Донецк, Суперкубок Украины

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Прем'єр-ліга України

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