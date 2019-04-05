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"Шахтер" и "Динамо" ждет "досрочный финал". Эксперт: "При любом исходе Хацкевича не уволят"

Сегодня, 09:34

Морозов не не ждет от Фонсеки и Хацкевича каких-то кадровых сюрпризов

"Шахтер" и "Динамо" ждет "досрочный финал". Эксперт: "При любом исходе Хацкевича не уволят" Футбол Морозов не не ждет от Фонсеки и Хацкевича каких-то кадровых сюрпризов

7 апреля состоится матч Шахтер – Динамо

В воскресенье пройдут матчи 1/4 финала Кубка Украины. Центральный поединок – на харьковском ОСК "Металлист", где "Шахтер" примет "Динамо" (начало 19:30, ТВ – Футбол 1). Кстати, "Шахтер" перед матчем с "Динамо" выставит Кубок Украины для харьковчан. На какой бы стадии турнира жребий не свел наших грандов – это всегда в некотором роде финал. Правда, в отличие от больших финалов, где соперники одержали по 5 побед каждый, все четыре их предыдущие встречи на предварительных этапах Кубка неизменно приносили успех "горнякам".

В последний раз подобное случилось в сентябре 2012 года, на стадии 1/16. Тогда "оранжево-черные" впервые победили динамовцев с крупным счетом (4:1). И на следующий день наставник "бело-синих" Юрий Семин был уволен.

"Сейчас не тот случай. Как бы ни закончился этот матч, думаю, Хацкевичу дадут доработать до конца сезона, – уверен футбольный эксперт Сергей Морозов. – Ну, отправят его в отставку: новый тренер начнет что-то менять, а менять уже некогда, осталось 9 туров до конца чемпионата. То есть это в любом случае не будет плюсом для команды, даже если придет специалист высшей категории. Поэтому Хацкевич продолжит работу. Тем более после того камбека, который "Динамо" выдало с "Зарей". Борьба в чемпионате продолжается".

"За пять месяцев, прошедших с предыдущей встречи "Шахтера" и "Динамо" (победа "горняков" 2:1. – Авт.), в командах мало что изменилось. Поэтому я не жду от Фонсеки и Хацкевича каких-то кадровых сюрпризов, – продолжает Морозов. – Разве что на правом краю обороны "горняков" может выйти Бутко. Весной на этой позиции играет в основном Болбат, но он больше заточен на атаку. Сейчас же игра предстоит вязкая, где у оборонительных действий будет основная роль. А степень надежности Бутко в обороне повыше".

Ранее Александр Сопко прокомментировал предстоящий матч "Шахтера" с киевлянами: "Перспектива остаться без трофеев – весомый раздражитель для "Динамо".

ДРУГИЕ ПАРЫ. "На первый взгляд, во встрече "Львов" – "Заря" фаворитом являются луганчане: Бакалов все еще создает команду по ходу пьесы, а у Вернидуба она давно наиграна. Но после того как "Львов" прорвался в шестерку, от него можно ожидать чего угодно, – считает Сергей Морозов. – В паре "Днепр-1" – "Ворскла" фаворитом можно считать и днепрян, несмотря на перволиговый статус. Они сейчас на ходу, без 5 минут уже в УПЛ, во главе очень толковый тренер Дима Михайленко. А "Ворскла", можно сказать, с временным руководством, плюс у команды психологический спад. А вот во встрече "Ингульца" и "Карпат" неожиданностей не жду. В УПЛ львовяне в этом сезоне уже ничего не достигнут, Кубок – это их шанс пробраться куда-то повыше. "Ингульцу" придется тяжело". Впрочем, в трех предыдущих розыгрышах Кубка "Карпаты" неизменно вылетали от команд низших лиг. Так что и тут все возможно.

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Тег Динамо Киев, Шахтер Донецк, Заря Луганск, Кубок Украины, Карпаты Львов , Ворскла Полтава, ФК Львов, СК Днепр-1, Ингулец

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АВТОР:

Кинзерский Эдуард

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