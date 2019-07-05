"Шахтер" играет с командой, побеждавшей в Кубке Германии: где смотреть матч с "Юрдингеном"

Сегодня чемпион Украины проведет сразу два поединка, первый – против третьелигового "Юрдингена"

Первый матч "Шахтера" на сборе в Австрии начнется в 13:00.

В пятницу чемпион Украины "Шахтер" проведет сразу два поединка на сборах в Австрии. Первый соперник – немецкий "Юрдинген", выступающий в третьем дивизионе чемпионата Германии. Поединок начнется в 13:00 по Киеву и будет показан в прямом эфире для зарегистрированных пользователей официального сайта "Шахтера".

Напомним, что делегация "Шахтера" прибыла в Австрию в среду, 3 июля, и вечером провели тренировку. На контрасте с погодой во время сбора в Германии Фельден встретил команду дождем и комфортной для тренировок температурой в 20 градусов.

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В самом начале подготовительного этапа к "горнякам" присоединился нападающий Густаво Бланко Лещук, который в минувшем сезоне выступал на правах аренды в испанской "Малаге". На второй сбор главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру взял 31 футболиста.

Соперник "Шахтера". "Юрдинген" представляет город Крефельд западной части Германии. В 1985 году клуб стал обладателем Кубка ФРГ, победив в финале "Баварию" Клауса Аугенталлера, Лоттара Маттеуса, Роланда Вольфарта и Дитера Хенесса, и в следующем сезоне добрался до полуфинала Кубка кубков (уступил "Атлетико"). В современной истории "Юрдингену" пришлось пережить банкротство и начать возрождение с низших дивизионов. В 2018 году "красно-синие" выиграли западную региональную лигу и минувший сезон уже провели в третьей Бундеслиге (11-е место; 14 побед, 6 ничьих, 18 поражений). В апреле команду возглавил чемпион Швейцарии – 2012 с "Базелем" Хайко Фогель. Уже год на правом фланге обороны "Юрдингена" выступает чемпион мира – 2014 Кевин Гросскройц, призван усилить защиту трансфер датчанина Андреаса Максе, в атаке есть опытные Максимилиан Байстер и Штефан Айгнер.

Напомним, что в межсезонье произошла перестановки в тренерском цехе "Шахтера", клуб провел португальскую рокировку, заменив ушедшего в "Рому" Паулу Фонсеку на Луиша Каштру.

Напомним, на своем первом сборе "Шахтер" провел два спарринга - 26 июня дончане разгромили болгарский "Лудогорец" со счетом 3:0. Голами отметились Тете, Алан Патрик и Даниил Сикан. Кстати, в новом сезоне "Лудогорец" стартует в первом квалификационном раунде Лиги чемпионов поединками с венгерским "Ференцварошем" Сергея Реброва, Александра Зубкова и Данила Игнатенко.

А затем "Шахтер" обыграл софийский ЦСКА благодаря голу чемпиона мира U-20 Даниила Сикана. ЦСКА – самый титулованный клуб Болгарии (31 чемпионство, 26 у "Левски"). Правда, уже 11 лет софийцам приходится довольствоваться местом ниже первого: с 2012 года в лиге гегемония "Лудогорца".

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