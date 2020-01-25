"Шахтер" – "Лех": где смотреть первый матч чемпионов Украины в 2020 году

Список трансляций контрольного поединка "горняков" против поляков - на ТВ и в интернете

"Шахтер" vs "Лех" / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

В субботу, 25 января, "Шахтер" проведет свой первый матч в 2020 году. На сборе в турецком Белеке чемпионы Украины сыграют с польским клубом "Лех". Начало контрольного поединка – в 16:00 по киевскому времени. В этой игре "горнякам" точно не поможет Манор Соломон – лидер "Шахтера" выбыл на несколько месяцев из-за травмы.

Где смотреть матч "Шахтер" – "Лех" 25 января. В прямом эфире матч, который начнется в 16:00, покажет канал "Футбол 1". Также трансляцию игры можно посмотреть на Oll.tv (в подписке).

Видео-трансляцию поединка "горняков" с поляками проведет и официальный сайт "Шахтера" (для зарегистрированных пользователей).

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Прогноз на матч "Шахтер" – "Лех" 25 января. Аналитики букмекерских контор в этом матче отдают предпочтение чемпионам Украины. На победу "Шахтера" установлен коэффициент 1.69, на ничью – 4.00, на победу "Леха" – 4.30. Таким образом вероятность выигрыша "горняками" первого матча нового года оценивается в 55 процентов, ничейного исхода – в 23 процента, а выигрыша поляков – в 22 процента.

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Соперник "Шахтера" по матчу 25 января. "Лех" – семикратный чемпион Польши, в последний раз выигравший титул в 2015 году. Сейчас после 20 туров познаньцы идут на пятом месте и от лидирующей "Легии" отстают на 7 очков. Главный тренер "Леха" – 47-летний поляк Дариуш Журав, несколько сезонов назад работавший в Познани ассистентом Мацея Скоржи, а позже возглавлявший вторую команду. Основу принял 31 марта 2019 года: в 33 матчах с ним у "железнодорожников" 14 побед, 10 ничьих и 9 поражений. Лучший бомбардир "Леха" нынче, как и в прошлом сезоне, датчанин Кристиан Гюткьяер, на счету которого 11 голов в 18 матчах чемпионата.

Тренировка "Леха" перед игрой с "Шахтером"





Предыдущая встреча "Шахтера" и "Леха". Год назад в январе "Шахтер" и "Лех" также встречались в Белеке. Тогда "оранжево-черные" уверенно победили со счетом 3:0. В том матче отличились Жуниор Мораес, Манор Соломон и Ларри Кайоде.

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Все матчи "Шахтера" на сборе в Белеке

25 января, 16:00. "Шахтер" – "Лех" (Польша)

26 января, 16:30. "Шахтер" – "Войводина" (Сербия)

29 января, 09:45. "Шахтер" – "Пролетер" (Сербия)

30 января, 09:00. "Шахтер" – "Словацко" (Чехия)

Смотрите, как "Шахтер" играл в осенней части сезона с киевским "Динамо"

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