"Шахтер" – "Львов": где сегодня смотреть матч чемпионата Украины

Встреча в Харькове открывает программу 15-го тура, после которого нас ждут еврокубки

В пятницу играют "Шахтер" и "Львов"

Сегодня после почти двухнедельной паузы, связанной с матчами сборных, возобновляется чемпионат Украины. В пятницу в 15-м туре будет сыгран один матч Премьер-лиги: в Харькове "Шахтер" примет "Львов". Смотрите расписание и все результаты тура.

"Шахтер" выступает явным фаворитом, что и подтверждают букмекеры: коэффициент на победу донецкого коллектива не превышает 1.10. В Украине встречу со "Львовом" можно посмотреть на телеканале "Футбол 1", а также на платформе OLL.TV. Пока же вспомним, как перед перерывом команда Луиша Каштру в скандальном поединке обыграла киевское "Динамо" – 1:0.

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Напомним, в связи с недавним расистским скандалом в том матче "Шахтер" – "Динамо" в 15-м туре все команды выйдут на поле по-новому. Многие игроки донецкого клуба, а именно: Андрей Пятов, Сергей Болбат, Сергей Кривцов, Николай Матвиенко, Виктор Коваленко, Давид Хочолава, Валерий Бондарь и Додо, – принимали участие в матчах сборных. А после матча со "Львовом" "Шахтер" на следующей неделе ждет вояж в Англию на поединок Лиги чемпионов с "Манчестер Сити".

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