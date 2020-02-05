"Шахтер" – "Македония ГП": где смотреть первый спарринг "горняков" на втором сборе в Турции

Сегодня донецкий Шахтер откроет вторую часть контрольных матчей на тренировочных сборах в Турции. В программе команды Луиша Каштру сразу два поединка – в 10:30 по киевскому времени "Шахтер" встретится с ФК "Македония Герче Петров". Матч в прямой трансляции покажут на ТВ и в интернете. Кстати, накануне "Шахтер" огласил заявку на Лигу Европы.

"Македония ГП" основан в 1932 году. В 2009 году клуб из Скопье единственный раз в своей истории становился чемпионом страны. В прошлом сезоне клуб занял пятое место и сыграл в квалификации Лиги Европы, правда, сразу же вылетел. В текущем сезоне чемпионата Македонии будущий соперник "Шахтера" занимает пятое место.

Букмекеры считают "Шахтер" безоговорочным фаворитом матча, несмотря на то, что в контрольных матчах не стоит задача победить: коэффициент на победу команды Луиша Каштру – 1.29, на ничью – 5.90, на победу "Македония ГП" – 8.00.

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Смотреть матч "Шахтер" – "Македония ГП":

Футбол 1, live

Трансляция на сайте shakhtar.com

Oll.tv (в подписке)

Футбол 2, 19:55 (повтор)

Футбол 1, четверг, 08:10 (повтор)

Футбол 2, четверг, 18:10 (повтор)

После небольшого отдыха "горняки" снова вернутся на поле – в 16:00 им предстоит провести спарринг с датским "Сеннерйюском".

Всего же в Белеке команда сыграет четыре матча:

5 февраля, 10:30. "Македония ГП" (5-е место чемпионата Северной Македонии)

5 февраля, 16:00. "Сендерйюске" (11-е место чемпионата Дании)

8 февраля, 16:00. "Олимпия" (лидер чемпионата Словении)

9 февраля, 09:00. "Вентспилс" (3-е место чемпионата Латвии)

Смотрите, как на первом сборе "Шахтер" переиграл "Словацко" – 1:0

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