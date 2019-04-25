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"Шахтер" на 210 дней потерял полузащитника сборной Бразилии

Сегодня, 19:55

21-летнему Майкону, летом перебравшемуся к "горнякам", пришлось перенести операцию на коленях

Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Полузащитник "Шахтера" Майкон перенес серьезную операцию. Об этом сообщил сам 21-летний футболист молодежной сборной Бразилии, выложив в Instagram свое фото с перебинтованными ногами. По данным бразильских СМИ, у Майкона возникли проблемы со связками колен. На восстановление игроку, согласно его посту, понадобится 210 дней.

Напомним, Майкон перешел в "Шахтер" прошлым летом из "Коринтианса". С тех пор центральный полузащитник сыграл за "горняков" 29 матчей, в которых забил 4 мяча. 

Ранее перенес операцию еще один полузащитник "Шахтера" Марлос. "Мне пришлось это сделать, потому что я играл с болью и не мог помогать своим партнерам по команде на все 100 процентов, – говорил Марлос, выбывший до конца сезона. - Но обещаю вернуться сильнее, чтобы помочь "Шахтеру" достичь всех поставленных целей". 

Кроме того, лазарет "горняков" после игры с "Динамо", в которой "Шахтер" лишь чудом не сумел выиграть, пополнили еще двое лидеров дончан. В противостоянии с киевлянами получили травмы Тарас Степаненко и Андрей Пятов. Оба не смогут сыграть в матче 26-го тура чемпионата Украины против "Мариуполя", который состоится 28 апреля.

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Тег чемпионат Украины, Шахтер Донецк, Майкон

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Сегодня|Спорт

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