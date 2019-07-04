"Шахтер" на сборах в Австрии живет в отеле-замке: видео от Дарьи Ракицкой

Экскурсия по отелю, в котором ближайшие дни будет жить чемпион Украины "Шахтер"

Дарья Ракицкая показала отель, в котором живет "Шахтер" во время сборов в Австрии.

Второй сбор в рамках подготовки к новому сезону чемпион Украины "Шахтер" проводит в Австрии. В городке Фельден "горняки" поселились в отеле Falkensteiner Schlosshotel. Он является средневековым замком, перестроенным в гостиницу. Дарья Ракицкая провела экскурсию по отелю, в котором в ближайшие 10 дней будут жить футболисты "Шахтера". Журналистка показала зал реабилитации, столовую и комнату для тактических занятий.

Украинские клубы готовятся к старту сезона: расписание всех спаррингов команд Премьер-лиги

Завтра "Шахтерe" предстоит провести сразу два спарринга: в 13:00 с немецким "Юрдингеном", а в 18:00 – с датским "Копенгагеном".

Напомним, на своем первом сборе "Шахтер" провел два спарринга - 26 июня дончане разгромили болгарский "Лудогорец" со счетом 3:0. Голами отметились Тете, Алан Патрик и Даниил Сикан. Кстати, в новом сезоне "Лудогорец" стартует в первом квалификационном раунде Лиги чемпионов поединками с венгерским "Ференцварошем" Сергея Реброва, Александра Зубкова и Данила Игнатенко.

А затем "Шахтер" обыграл софийский ЦСКА благодаря голу чемпиона мира U-20 Даниила Сикана. ЦСКА – самый титулованный клуб Болгарии (31 чемпионство, 26 у "Левски"). Правда, уже 11 лет софийцам приходится довольствоваться местом ниже первого: с 2012 года в лиге гегемония "Лудогорца".

Напомним, что по окончании сезона "Шахтер" представил нового главного тренера команды. Им стал португальский специалист Луиш Каштру.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " "Шахтер" на сборах в Австрии живет в отеле-замке: видео от Дарьи Ракицкой". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"