"Шахтер" на смену Юрию Вернидубу нашел крайне молодого тренера

Белорусский "Шахтер" пока что никак не может определиться со сменщиком украинца Юрия Вернидуба на посту главного тренера. Сообщалось, что бывший наставник "Зари" покинул Солигорск по семейным обстоятельствам, после чего Вернидуб рассказал об уходе из "Шахтера".

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На место Юрия журналисты вскоре начали сватать другого украинца – Романа Григорчука. Однако тот отказался комментировать слухи, предложив довериться лишь официальной информации. И вот сегодня лидер высшей лиги объявил на своем сайте, что исполняющим обязанности главного тренера основного состава "Шахтера" назначен тренер дубля – Станислав Суворов. Примечательно, что ему всего 27 лет.

Вряд ли парень останется у руля команды с большими целями, но пока что именно он будет готовить коллектив ко встрече с середняками из Витебска. Так что, возможно, Григорчук еще приедет в Солигорск.

Перед этим Вернидуб с "Шахтером" сенсационно вылетел из Лиги Европы от селян из Молдовы.

Смотрите, как "Заря" с Вернидубом обыгрывала "Александрию" в чемпионате Украины:

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