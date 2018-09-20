"Шахтер" – на втором месте в истории Лиги чемпионов по голам бразильцев

Донецкий "Шахтер" занимает вторую позицию среди европейских клубов по количеству голов забитых за команду в Лиге чемпионов бразильскими футболистами. Бразильские легионеры "Шахтера" забили 75 голов. На первом месте находится "Барселона", в составе которой бразильцы праздновали взятия ворот 82 раза.

Напомним, что донецкий "Шахтер" в Харькове сыграл вничью в первом матче группового этапа Лиги чемпионов: обзор поединка "Шахтер" – "Хоффенхайм". Два гола за "горняков" забили бразильцы – Исмаили и Майкон.

Кстати, по ходу встречи "Шахтер" дважды отыгрывался. Однако футболисты донецкого клуба считают, что команде по силам было и одержать победу в этой встрече. "Мы больше упустили победу, чем заработали очко": комментарии игроков "Шахтера" о стартовом матче группового этапа Лиги чемпионов.

Ранее мы писали, что Криштиану Роналду впервые в своей карьере получил красную карточку в Лиге чемпионов. Нападающий "Ювентуса" был удален в первом тайме матча с "Валенсией". Но это не помешало итальянцам увезти три очка из Испании.