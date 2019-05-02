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"Шахтер" начал продажу абонементов на домашние матчи на следующий сезон

2 мая, 16:08

Владельцы абонементов на текущий сезон получат скидку до 30 процентов

Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Донецкий "Шахтер" запустил продажу абонентов на домашние матчи в Харькове на следующий сезон. На официальном сайте "горняков" сообщается, что владельцы абонементов-2018/19 уже сейчас могут продлить их на сезон 2019/20. Каждый такой болельщик получит СМС-сообщение с информацией о персональной скидке, которая зависит от количества посещенных матчей (максимальная – 30%). Бронь на места будет держаться до 22 мая.

Сообщается, что приобрести или продлить абонементы можно онлайн на shakhtar.com и в кассах ОСК "Металлист".

Преимущества абонемента:

1. Экономия времени и средств (до -20% от совокупной стоимости билетов).

2. Скидка до 20% на билеты и пакеты Лиги чемпионов УЕФА.

3. Посещение матчей Кубка Украины (до 1/2 финала включительно).

4. Приоритетное право первыми выбрать лучшие места и купить билеты на все еврокубковые поединки.

5. Постоянное место на трибуне ОСК "Металлист".

6. Скидка до 20% на атрибутику в Fan Shop (кроме товаров категории Sale) в зависимости от категории абонемента.

7. Возможность посещать матчи и накопить скидку до 30% на покупку абонемента следующего сезона.

8. Два гостевых визита для друзей в течение сезона в сектора категории вашего абонемента (VIP-владельцы могут получить 2 билета категории Standard 1 или 1 билет категории своего абонемента).

9. Возможность выйти на поле за руку с футболистом для детей владельцев абонементов до 12 лет (в чемпионате и Кубке Украины).

10. Участие в предматчевой церемонии выноса полотна.

Стоимость:

  • Standard: 600, 800, 1 100, 1 400, 1 900 и 2 300 гривен
  • "Семейный сектор": 1 000 гривен
  • SkyUp Club: 3 200 гривен
  • Club 1936: 8 000 гривен
  • Roof Club: 15 000 гривен
  • Shakhtar Lounge: 21 500 гривен
  • Sky Boxes: 65 000 гривен

Напомним, матч "Шахтер" – "Львов" пройдет в Харькове на стадионе "Металлист" 4 мая. Отметим, что поединок со "Львовом" станет для "Шахтера" 50-м в Харькове.

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Тег чемпионат Украины, Шахтер Донецк

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Источник:

Официальный сайт ФК "Шахтер"

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