"Шахтер" начал продажу пакетов на Лигу чемпионов в Харькове

Билеты на три поединка группового этапа можно купить от 300 гривен

29 июля в кассах стадиона "Металлист" стартует продажа пакетов Лиги чемпионов на все домашние матчи донецкого "Шахтера" в групповом этапе турнира. Приобрести их могут только владельцы абонементов сезона-2018/19.

Преимущества:

- постоянное место на трибуне ОСК "Металлист";

- экономия времени и средств (до 50% в сравнении с совокупной стоимостью билетов на три игры группового этапа).

Каждый владелец абонемента вправе купить один пакет Лиги чемпионов.

Приобрести пакет можно:

- с 29 июля в кассах ОСК "Металлист" (ежедневно с 10:00 до 19:00);

- с 1 августа на shakhtar.com (только для владельцев абонементов: каждый получит СМС со специальным кодом доступа к мероприятию).

Стоимость

Standard: 300, 400, 500, 700, 900 и 1 200 гривен;

SkyUp Сlub (без пакета гостеприимства): 2 300 гривен;

Club 1936 (с пакетом гостеприимства): 4 000 гривен;

Roof Club (с пакетом гостеприимства): 7 000 гривен;

Shakhtar Lounge (с пакетом гостеприимства): 9 000 гривен;

"Семейный клуб": 500 гривен (детям до 17 лет – скидка 50% в кассах стадиона).

Напомним, что 25 июля "Шахтер" победой над "Десной" стартовал в чемпионате Украины по футболу-2018/19.