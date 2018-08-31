"Шахтер" начинает продажу билетов на матчи Лиги чемпионов в Харькове
"Горняки" второй сезон подряд использует систему динамических цен
1 сентября стартует продажа билетов на домашние матчи "Шахтера" на групповом этапе Лиги чемпионов – 2018/19. Игры ЛЧ "горняки" проведут в в Харькове на ОСК "Металлист". Подопечные Паулу Фонсеки будут выступать в группе F c английским "Манчестер Сити", французским "Лионом" и немецким "Хоффенхаймом".
Реализация билетов пройдет в 2 этапа.
1-й этап (1–2 сентября). Владельцы абонементов-2018/19 и владельцы карт Fan ID имеют приоритетную возможность приобрести билеты в кассах стадиона.
Продажа билетов на матч с "Манчестер Сити" будет доступна только после покупки билета на игру с "Хоффенхаймом" или "Лионом".
2-й этап (с 3 сентября). Свободная продажа в кассах ОСК "Металлист", онлайн на shakhtar.com, в мобильном приложении Shakhtar Tickets и в розничной сети.
Зарегистрированные болельщики смогут приобрести билеты на поединок с "Хоффенхаймом" или "Лионом" на shakhtar.com и в течение суток получат СМС с кодом, открывающим доступ к покупке билетов на игру с "Манчестер Сити".
Каждый болельщик сможет приобрести не более четырех билетов.
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ФК "Шахтер" второй сезон подряд использует систему динамических цен (стоимость билетов той или иной категории будет меняться в зависимости от спроса).
При покупке через интернет (на shakhtar.com и в мобильном приложении Shakhtar Tickets) билет дешевле на 10 гривен. Для детей до 17 лет действует скидка 25% на билеты в "Семейный сектор".
Также напомним, что для владельцев абонементов сезона-2018/19 продолжается продажа пакетов Лиги чемпионов. Вы можете посетить три игры группового этапа, сэкономив до 50% средств по сравнению с покупкой билетов. Приобрести пакет можно в кассах ОСК "Металлист" и онлайн (СМС со специальным кодом доступа).
Напомним, Паулу Фонсека так прокомментировал жеребьевку: "Я бы хотел, чтобы "Шахтеру" в Лиге чемпионов попались другие соперники".
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