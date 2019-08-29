"Шахтер" начинает: сегодня состоится жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов. Состав корзин

/ Фото: UEFA.com

Сегодня в зале Grimaldi Forum в Монако состоится жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов. Своих первых соперников в еврокубках узнает чемпион Украины донецкий "Шахтер". Напомним, что киевское "Динамо" не смогло преодолеть квалификацию, уступив по сумме двух матчей бельгийскому "Брюгге". Начнется мероприятие в 19:00 по киевскому времени. Мы проведем онлайн трансляцию жеребьевки.

Стали известны все участники Лиги чемпионов-2019/20

Традиционно 32 участника разделены на 4 корзины: в первой собраны команды-чемпионы ТОП-6 чемпионатов Европы плюс победители Лиги чемпионов и Лиги Европы, а в остальных команды делятся согласно коэффициенту в таблице рейтинга УЕФА.

УЕФА сообщает, что команды из одной национальной ассоциации не могут встретиться на групповом этапе. Согласно решению Исполнительного комитета организации, клубы из России и Украины разводятся по разным группам.

Состав корзин жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов:

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Корзина 1: "Ливерпуль" (Англия), "Челси" (Англия), "Барселона" (Испания), "Манчестер Сити" (Англия), "Ювентус" (Италия), "Бавария" (Германия), "Пари Сен-Жермен" (Франция), "Зенит" (Россия).

Корзина 2: "Реал" (Испания), "Атлетико" (Испания), "Боруссия" (Дортмунд, Германия), "Наполи" (Италия), "Шахтер" (Украина), "Тоттенхэм" (Англия), "Аякс" (Нидерланды), "Бенфика" (Португалия).

Корзина 3: "Лион" (Франция), "Байер" (Германия), "Зальцбург" (Австрия), "Олимпиакос" (Греция), "Брюгге" (Бельгия), "Валенсия" (Испания), "Интер" (Италия), "Динамо" (Загреб, Хорватия).

Корзина 4: "Локомотив" (Москва, Россия), "Генк" (Бельгия), "Галатасарай" (Турция), "РБ Лейпциг" (Германия), "Славия" (Чехия), "Црвена Звезда" (Сербия), "Аталанта" (Италия), "Лилль" (Франция).

Также перед жеребьевкой будут вручены следующие награды от УЕФА:

Лучший футболист сезона 2018/19

Лучшая футболистка сезона 2018/19

Лучший вратарь Лиги чемпионов-2018/19

Лучший защитник Лиги чемпионов-2018/19

Лучший полузащитник Лиги чемпионов-2018/19

Лучший нападающий Лиги чемпионов-2018/19

Посоревнуйся с УЕФА: выбери лучшего футболиста прошлого сезона

В матче-открытии еврокубкового сезона "Ливерпуль" обыграл в серии пенальти "Челси" и завоевал Суперкубок УЕФА:

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