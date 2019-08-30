"Шахтер" начнет и завершит групповой этап Лиги чемпионов дома

Стал известен календарь "горняков" в групповом этапе Лиги чемпионов

/ Фото: AFP

Стал известен календарь матчей группового этапа Лиги чемпионов. Напомним, сегодня состоялась жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов. Донецкий "Шахтер" попал в группу С, где сыграет с "Манчестер Сити", загребским "Динамо" и "Аталантой". Евросезон "горняки" начнут домашним матчем против "Манчестер Сити" 18 сентября.

"Шахтер" против украинцев: все о жеребьевке Лиги чемпионов, представление соперников "горняков"

Календарь "Шахтера" в Лиге чемпионов:

1 тур "Шахтер" – "Манчестер Сити" 18 сентября, 22:00

"Шахтер" – "Манчестер Сити" 18 сентября, 22:00 2 тур "Аталанта" – "Шахтер" 1 октября, 19:55

"Аталанта" – "Шахтер" 1 октября, 19:55 3 тур "Шахтер" – "Динамо" 22 октября, 19:55

"Шахтер" – "Динамо" 22 октября, 19:55 4 тур "Динамо" – "Шахтер" 6 ноября, 22:00

"Динамо" – "Шахтер" 6 ноября, 22:00 5 тур "Манчестер Сити" – "Шахтер" 26 ноября, 22:00

"Манчестер Сити" – "Шахтер" 26 ноября, 22:00 6 тур "Шахтер" – "Аталанта" 11 декабря, 19:55

Полный календарь группового этапа Лиги чемпионов

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Сегодня "Шахтер" огласил заявку на групповой этап Лиги чемпионов. Луиш Каштру включил в состав на евросезон 29 игроков по спискам А и Б.

Ранее результаты жеребьевки прокомментировал нападающий Жуниор Мораес. Бразилец остался немного недоволен из-за того, что в третий раз подряд придется играть с "Сити".

Кстати, "Шахтер" уже обыгрывал "Манчестер Сити" в Лиге чемпионов:

Все подробности в спецтеме "Шахтер" в Лиге чемпионов

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