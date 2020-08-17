"Шахтер" намерен заключить долгосрочный контракт с НСК "Олимпийский": заявление Палкина

По словам генерального директора дончан, от этого выиграют и стадион, и "Динамо", и сборная Украины

Футбольный клуб "Шахтер" намерен заключить долгосрочный контракт для проведения своих домашних матчей на НСК "Олимпийский" в Киеве, от которого выиграет и главный стадион Украины, и играющее на нем киевское "Динамо", сообщил генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин.

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"Шахтер" уже несколько месяцев играет на НСК "Олимпийский". Мы сейчас ведем переговоры, чтобы заключить долгосрочный контракт, от которого, я считаю, и "Динамо" Киев, и НСК "Олимпийский" только выиграют", – цитирует гендиректора "Шахтера" "Интерфакс-Украина"

Сергей Палкин / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

По словам Сергея Палкина, с "Олимпийским" уже есть определенные договоренности, что со следующего сезона "Шахтер" и НСК попытаются совместно сделать на арене газон европейского уровня.

"Это будет хорошо и для сборной Украины, мы обсуждали этот вопрос с Андреем Шевченко. Есть также и другие идеи по взаимному сотрудничеству со стадионом. Что касается "Динамо", то у них особое приоритетное право выбора игрового дня, если по календарю наши игры попадают на одно и тоже число", – отметил гендиректор "Шахтера"

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Матч "Динамо" – "Шахтер" на НСК "Олимпийский"

Как мы писали ранее, чемпионство-2020 стало уникальным для "Шахтера" – тринадцатым в истории "горняков", но при этом первым, оформленным в столице Украины.

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