"Шахтер" нашел талант: 13-летний футболист попал в академию клуба в открытом отборе

Сегодня, 17:57

Юный спортсмен из Черноморска принял участие в просмотре в Мариуполе и впечатлил селекционеров "горняков"

Максим Деркач попал в академию &quot;Шахтера&quot;. Фото facebook.com/fcshakhtar
Максим Деркач попал в академию "Шахтера". Фото facebook.com/fcshakhtar

"Шахтер" получил первый результат от "Дней талантов", которые были проведены в нескольких городах в Украине. 13-летний футболист Максим Деркач был принят в академию "горняков" по результатам открытого отбора среди всех желающих.

Юный спортсмен из Черноморска (Одесская область) в июле взял участие в открытом просмотре в Мариуполе, который проводился под эгидой Shakhtar Social Foundation. Тренеры-селекционеры "Шахтера" отметили данные полузащитника, который отличался техникой работы с мячом.

"Максим очень умный. Он играет в футбол, думая, имеет хорошую скорость", – говорит селекционер академии "Шахтера" Иван Коцюба.

По результатам турнира в Мариуполе Максима пригласили в академию чемпионов Украины. Он уже начал тренироваться с командой "Шахтер" U14.

"Макс последние два-три года живет футболом. Он усердно занимается и до сих пор не верит, что попал в академию "горняков". Надеюсь, в будущем Максим станет звездой "Шахтера" и заработает вызов в сборную Украины", – говорит отец юного футболиста Юрий Деркач.

Shakhtar Social – некоммерческий фонд, созданный "Шахтером" для реализации социальных проектов и развития массового детского футбола в Украине. Его задачи – популяризировать здоровый образ жизни, формировать правильные ценности и создавать равные возможности для всех, кто любит футбол и занимается им.
Шахтер Донецк, Давай, играй!

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Сегодня|Спорт

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