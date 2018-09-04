"Шахтер" назвал состав на Лигу чемпионов

"Горняки" встретятся с "Манчестер Сити", "Лионом" и "Хоффенхаймом"

Донецкий "Шахтер" подал официальную заявку для участия в Лиге чемпионов сезона 2018/2019 годов. На групповом этапе "горняки" сыграют с "Манчестер Сити", "Хоффенхаймом" и "Лионом". Все результаты жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов. Начнет "Шахтер" поход за евротрофеем 19 сентября домашним матчем против немцев, а завершит групповой этап встречей с французами в Харькове.

Главный тренер команды Паулу Фонсека включил в заявку на турнир по списку А 25 футболистов:

Вратари: 1. Алексей Шевченко, 30. Андрей Пятов, 55. Олег Кудрик;

Защитники: 2. Богдан Бутко, 4. Сергей Кривцов, 5. Давид Хочолава, 18. Иван Ордец, 22. Николай Матвиенко, 31. Исмаили, 44. Ярослав Ракицкий, 94. Олег Данченко;

Полузащитники: 6. Тарас Степаненко, 7. Тайсон, 9. Дентиньо, 11. Марлос, 21. Алан Патрик, 23. Веллингтон Нем, 27. Майкон, 28. Маркиньос Сиприано, 29. Андрей Тотовицкий, 50. Сергей Болбат, 74. Виктор Коваленко, 99. Фернандо;

Нападающие: 8. Оларенважу Кайоде, 10. Жуниор Мораес.

Кстати, "Шахтер" уже начинал продажу билетов на матчи Лиги чемпионов в Харькове. "Горняки" второй сезон подряд использует систему динамических цен.