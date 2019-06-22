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"Шахтер" назвал сумму, с которой начнет думать о трансфере Исмаили

22 июня, 14:58

"Горняки" готовы продать бразильского защитника не дешевле чем за 50 млн евро

Исмаили интересуется "Рома"
Исмаили интересуется "Рома". Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

После ухода в Рому уже бывшего главного тренера "Шахтера" Паулу Фонсеки в прессе стали появляться слухи об интересе со стороны итальянского клуба ко многим "горнякам". Больше всего СМИ сватали в Рому левого защитника "оранжево-черных" Исмаили.

"Как вы понимаете наши игроки – это игроки "Шахтера", а не Паулу Фонсеки. И решение принимает клуб, куда и за сколько уйдет игрок. Вы также наверняка знаете, что если мы продаем своих игроков, то продаем очень дорого. Исмаили на сегодняшний день один из ключевых игроков нашей команды и один из лучших левых защитников Европы. Его отступная стоимость по контракту составляет 100 млн евро, – говорит генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин". - Когда мы получим предложение в 50 миллионов евро за Исмаили, мы только тогда начнем думать, чтобы вступать в переговорный процесс по игроку".

Напомним, что место Паулу Фонсеки в "Шахтере" занял Луиш Каштру. 

Тренерскую карьеру Луиш Каштру начал 21 год назад. За это время работал с такими командами, как "Агеда" (1998–2000), "Мельяда" (2000/01), "Эстаррейа" (2001–2003), "Санжуаненсе" (2003/04), "Пенафиел" (2004–2006), Академия "Порту" (2006–2013), "Порту Б" (2013–2014), "Порту" (март – июнь 2014), "Порту Б" (2014–2016), "Риу Аве" (2016–2017), "Шавиш" (2017–2018), "Витория Гимарайнш" (2018–2019).


Как сообщалось ранее, "Шахтер" организует прощальный матч для Дарио Срны. "Пока идет работа над форматом, и мы продумываем как будет проходить прощальный матч Дарио. Когда нам станет известно о том, как мы это сделаем, мы обязательно сообщим подробности", – сказал Сергей Палкин. 

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Тег Шахтер Донецк, Сергей Палкин, Исмаили

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Football.ua

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