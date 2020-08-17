"Шахтер" не смог выйти в финал Лиги Европы, проиграв "Интеру"

Донецкий "Шахтер" уступил "Интеру" в полуфинале Лиги Европы, завершив поход за еврокубковым трофеем. Тем не менее, этот сезон стал одним из самых успешных в истории "горняков". Мы вели онлайн "Интер" – "Шахтер" с подробной стенограммой матча и видео голов.

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В первой половине игры "горняки" в три раза больше владели мячом, но всего одна ошибка привела к забитому мячу в исполнении "Интера". Андрей Пятов неудачно выбил прямо на Николо Бареллу, тот продрался по флангу и навесил на голову Лаутаро Мартинесу, которому оставалось только переправить мяч в сетку ворот.

Забив мяч, "Интер" всей командой отошел на свою половину поля. В некоторые моменты на половине поля "горняков" не было ни одного игрока в "сине-черных" футболках. "Горнякам" не привыкать вскрывать плотную оборону соперника, но в этот раз им противостояла одна из лучших оборонительных линий в мире. При этом нужно было следить за тылом, ведь итальянцы умеют играть на контратаках.

Дончане много перепасовывались, но без продвижения вперед. Первый опасный момент у ворот "Интера" украинский клуб создал на исходе получаса игры после классной передачи из глубины на Додо, тот принял мяч и прострелил на Жуниора Мораеса, но главному бомбардиру команды не хватило нескольких секунд, чтобы пробить мимо стелившегося в подкате защитника.

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В первом тайме у "Интера" был еще один момент после удара Бареллы, но на этот раз Пятов спас свою команду. А у "Шахтера" запомнился дальний выстрел Маркоса Антонио над воротами.

Второй тайм начался с опаснейшего момента у итальянской команды. Лаутаро Мартинес опередил Давида Хочолаву и первым же касанием пытался перебросить мяч над Пятовым. Наш вратарь в невероятном прыжке сумел кончиками пальцев перевести мяч на угловой.

"Шахтер" стал меньше владеть мячом, но тут же создал опасный момент. Защитник не уследили за Жуниором Мораесом, тот откликнулся на навес с фланга и пробил головой, но прямо во вратаря.

И сразу же "Интер" забил второй мяч – Д`Амброзио перепрыгнул Матвиенко во время розыгрыша углового и головой вколотил мяч в сетку ворот. После этого итальянцы полностью завладели инициативой в матче и еще трижды огорчили команду Луиша Каштру.

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"Горняки" достойно представили Украину в еврокубковом сезоне, но повторить свой успех 2009 года не смогли. А "Интер" впервые с 2010 года сыграет в финале евротурнира – 10 лет назад "нерадзури" выиграли Лигу чемпионов, 21 августа в битве с "Севильей" они попробуют завоевать Лигу Европы.

"Интер" – "Шахтер" – 5:0

Голы: Мартинес (19, 74), Д`Амброзио (64), Лукаку (78, 82)

"Интер": Ханданович, Янг (Бираги, 66), Бастони, Годин, Д`Амброзио (Мозес, 81), Барелла, Гальярдини, Брозович (Сенси, 85), де Врей, Лукаку (Эспозито, 85), Мартинес (Эриксен, 81).

"Шахтер": Пятов, Матвиенко, Хочолава, Кривцов, Додо, Марлос (Коноплянка, 75), Маркос Антонио, Тайсон, Степаненко, Алан Патрик (Соломон, 59), Мораес.

Предупреждение: Тайсон (58).

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Все подробности в спецтеме "Шахтер" в Лиге Европы

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