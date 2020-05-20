"Шахтер" – обладатель Кубка УЕФА: в этот день украинская команда выиграла последний еврокубок

День 20 мая 2009 года вошел в историю донецкого "Шахтера" и всего украинского футбола. Впервые за времена независимости наша команда выиграла еврокубок. В тот день последний раз в истории разыграли Кубок УЕФА: ему на смену пришла Лига Европы. Ранее мы рассказывали, как "Шахтер" обыграл "Динамо" в полуфинале Кубка УЕФА.

В финальном поединке в Стамбуле коллектив румынского специалиста Мирчи Луческу одолел бременский "Вердер" со счетом 2:1. Соперники обменялись голами в первом тайме. Сначала бразильский форвард "горняков" Луис Адриано реализовал выход один на один с голкипером, а затем его соотечественник из немецкого клуба Налдо мощно пробил со штрафного, а Андрей Пятов неуверенно парировал мяч в сетку. Решающий мяч в дополнительное время, на 97-й минуте, забил бразильский полузащитник Жадсон. Смотрите обзор поединка.

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Состав "Шахтера" в том финале: Пятов, Срна, Чигринский, Кучер, Рац, Левандовски, Фернандиньо, Виллиан, Жадсон (Дуляй, 112), Илсиньо (Гай, 100), Луис Адриано (Гладкий, 90).

Вашему внимаю – полный финальный матч.

Тот трофей остается единственным в истории украинского футбола времен независимости. В 2015-м "Днепр" вышел в финале Лиги Европы, но уступил испанской "Севилье".

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Читайте о том, что названа точная дата возобновления чемпионата Украины: "Шахтер" – "Динамо" и другие матчи пройдут без зрителей.

Смотрите, как "Шахтер" в марте обыграл "Вольфсбург" в первом матче 1/8 финала Лиги Европы

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