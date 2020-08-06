"Шахтер" обошел "Наполи", "Лион" и "Рому" в клубном рейтинге УЕФА: фото

Благодаря победе над "Вольфсбургом" в ответной игре 1/8 Лиги Европы "горняки" вошли в ТОП-15 клубов Старого Света

Победа "Шахтера" над "Вольфсбургом" 3:0 и выход в четвертьфинал Лиги Европы позволили "горнякам" подняться на 15-е место клубного рейтинга УЕФА, обойдя "Лион", "Рому" и "Наполи". Отметим, что с помощью данного рейтинга определяются корзины посева при жеребьевках еврокубков.

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В еврокубковой копилке "Шахтера" за последние пять сезонов собралось уже 80 баллов, из которых 18 – в нынешней еврокампании. И это еще не предел. В то же время киевское "Динамо", выбывшее еще на стадии группового раунда Лиги Европы, опустилось уже на 25-е место рейтинга.

Клубный рейтинг УЕФА

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Отметим, что уже через пять дней "Шахтеру" предстоит четвертьфинальный матч Лиги Европы в Германии. Скорее всего, соперником "горняков" 11 августа в Гельзенкирхене будет "Базель", который в первом матче обыграл "Айнтрахт" со счетом 3:0, а ответная игра состоится в Швейцарии 6 августа. Таким образом у соперников дончан будет на день меньше времени на отдых.

Ранее была обнародована таблица коэффициентов УЕФА с учетом победы "горняков" над "Вольфсбургом" в Лиге Европы. Согласно ее показателям, "Шахтер" гарантировал Украине пропуск в группу Лиги чемпионов через сезон.

Все подробности в спецтеме "Шахтер" в Лиге Европы

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