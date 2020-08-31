Українська
$ 27,48
32,73
  1. Новости спорта
  2. Новости футбола

"Шахтер" обставил "Реал" в рейтинге лучших клубов мира

31 августа, 09:16

Олег Люлька Олег Люлька

"Горняки" занимают шестое место по трофеям, завоеванным в нынешнем веке. У "Динамо" - 14-я строчка

Авторитетный портал Transfermarkt опубликовал рейтинг 30 лучших футбольных клубов мира по количеству трофеев, завоеванных в XXI веке. В него попали оба украинских гранда. Донецкий "Шахтер" с 33 титулами занимает шестую строчку, опережая, в частности, "Реал" и "ПСЖ". А киевское "Динамо" с 25 трофеями расположилось на 14-м месте списка.

Реклама

Возглавил рейтинг египетский "Аль-Ахли", с начала века успевший выиграть 41 титул. Команда из Каира обошла немецкую "Баварию" и гибралтарский "Линкольн", у которых – по 40 трофеев.

Реклама

Ранее мы писали, что "Шахтер" попал в ТОП-5 лучших команд Европы после рестарта футбольных соревнований. Лидером этого рейтинга стала "Бавария", выигравшая Лигу чемпионов.

В тренде
Видео голов и обзор матча "Шахтер" – "Динамо" за Суперкубок Украины

Читайте также: Луческу хочет от "Динамо" большего: заявление тренера после выигрыша Суперкубка

Также мы рассказывали о рейтинге самых преданных своим клубам футболистов. В нем оказались два украинца – 36-летний вратарь "Шахтера" Андрей Пятов и 32-летний защитник "Ворсклы" Владимир Чеснаков, занявшие 13-е и 17-е места соответственно. Первая строчка досталась голкиперу ЦСКА Игорю Акинфееву, а вторая – Лионелю Месси, который пока еще принадлежит "Барселоне".

Смотрите, как "Шахтер" и "Динамо" разыгрывали Суперкубок-2020

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

рейтинг футбол Динамо Киев Шахтер Донецк
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"ПСЖ" – "Бавария": онлайн финала Лиги чемпионовФутбол
Стартовал новый сезон Премьер-лиги. Все результаты первого тура
Стартовал новый сезон Премьер-лиги. Все результаты первого тураФутбол
560 млн евро за Месси: раскрыты детали невероятного перехода Лионеля в
560 млн евро за Месси: раскрыты детали невероятного перехода Лионеля в "Манчестер Сити"Футбол
Видео голов и обзор матча
Видео голов и обзор матча "Шахтер" – "Динамо" за Суперкубок УкраиныФутбол
Расписание и результаты первого раунда отбора Лиги Европы
Расписание и результаты первого раунда отбора Лиги ЕвропыФутбол
"Богиня в красном": у подписчиков жены Степаненко отобрало дар речиФутбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять