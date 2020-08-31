"Шахтер" обставил "Реал" в рейтинге лучших клубов мира

"Горняки" занимают шестое место по трофеям, завоеванным в нынешнем веке. У "Динамо" - 14-я строчка

Авторитетный портал Transfermarkt опубликовал рейтинг 30 лучших футбольных клубов мира по количеству трофеев, завоеванных в XXI веке. В него попали оба украинских гранда. Донецкий "Шахтер" с 33 титулами занимает шестую строчку, опережая, в частности, "Реал" и "ПСЖ". А киевское "Динамо" с 25 трофеями расположилось на 14-м месте списка.

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Возглавил рейтинг египетский "Аль-Ахли", с начала века успевший выиграть 41 титул. Команда из Каира обошла немецкую "Баварию" и гибралтарский "Линкольн", у которых – по 40 трофеев.

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Ранее мы писали, что "Шахтер" попал в ТОП-5 лучших команд Европы после рестарта футбольных соревнований. Лидером этого рейтинга стала "Бавария", выигравшая Лигу чемпионов.

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Также мы рассказывали о рейтинге самых преданных своим клубам футболистов. В нем оказались два украинца – 36-летний вратарь "Шахтера" Андрей Пятов и 32-летний защитник "Ворсклы" Владимир Чеснаков, занявшие 13-е и 17-е места соответственно. Первая строчка досталась голкиперу ЦСКА Игорю Акинфееву, а вторая – Лионелю Месси, который пока еще принадлежит "Барселоне".

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