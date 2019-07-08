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"Шахтер" обыграл бронзового призера чемпионата Австрии

8 июля, 20:57

"Горняки" на сборах всухую победили клуб "Вольфсбергер"

"Горняки" сильнее австрийцев
"Горняки" сильнее австрийцев. Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Две победы за день оформил донецкий "Шахтер" на сборах в Австрии. Утром "горняки" встречались с восьмой командой Сербии – "Пролетером". "Шахтер" разгромил "Пролетер" – 3:0, забив все голы во втором тайме. А затем "горняки" провели поединок с австрийским "Вольфсбергером". В прошлом сезоне клуб добился лучшего результата в своей истории – 3-е место в австрийской "Бундеслиге" и прямая путевка в группу Лиги Европы.

"Шахтер" быстро вышел вперед. Уже на пятой минуте Мораес завершил многоходовку "горняков". А под конец тайма Тете положил мяч в угол ворот. Далее команды создали достаточно моментов, чтобы отличиться, но счет на табло так и не изменился.

"Шахтер" – "Вольфсбергер" – 2:0
Голы: Мораес (5), Тете (36)

Следующий матч на сборах "Шахтер" сыграет против клуба АПОЭЛ из Кипра 11 июля.

Напомним, в Австрии подопечные Луиша Каштру уже успели провести два спарринга – в один день. Сначала "Шахтер" не сумел обыграть " Юрдинген". Единственный гол в составе оранжево-черных Густаво Бланко Лещук, вернувшийся из аренды из "Малаги". А затем дубль Жуниора Мораеса принес "Шахтеру" победу над 13-кратным чемпионом Дании.

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Тег футбол, товарищеский матч, Шахтер Донецк

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Сегодня|Спорт

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