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"Шахтер" огласил заявку на Лигу Европы

Сегодня, 11:36

В заявку команды включены оба зимних новичка

Фото: UEFA.com
"Шахтер" огласил заявку на Лигу Европы //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/412/f94/5c5412f943116.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/412/f94/5c5412f943116.jpg Футбол В заявку команды включены оба зимних новичка

Донецкий "Шахтер" подал официальную заявку для участия в 1/16 финала Лиги Европы. В списке 25 футболистов, в том числе новички Валерий Бондаренко и Манор Соломон. Напомним, в 11/16 финала Шахтер встретится с немецким "Айнтрахтом". Первый матч состоится 14 февраля в Харькове, ответный – 21-го числа во Франкфурте. Ране мы писали, что билеты на матч "Шахтер" – "Айнтрахт" поступили в свободную продажу.

Вратари: 1. Алексей Шевченко, 30. Андрей Пятов, 55. Олег Кудрик;

Защитники: 2. Богдан Бутко, 4. Сергей Кривцов, 5. Давид Хочолава, 15. Валерий Бондаренко, 18. Иван Ордец, 22. Николай Матвиенко, 31. Исмаили;

Полузащитники: 6. Тарас Степаненко, 7. Тайсон, 9. Дентиньо, 11. Марлос, 17. Максим Малышев, 19. Манор Соломон, 21. Алан Патрик, 23. Веллингтон Нем, 27. Майкон, 29. Андрей Тотовицкий, 50. Сергей Болбат, 74. Виктор Коваленко, 99. Фернандо;

Нападающие: 8. Оларенважу Кайоде, 10. Жуниор Мораес.

Напомним, что сейчас "горняки" готовятся к возобновлению сезона в Турции. Вчера в рамках второго сбора в Белеке "Шахтер" провел сразу два спарринга – утром подопечные Паулу Фонсеки обыграло датский "Хобро", а позже победили польский "Лех".

В начале недели Ярослав Ракицкий перешел из "Шахтера" в "Зенит". В донецком клубе он отыграл почти 10 сезонов, будучи одним из столпов обороны. Выиграл 19 титулов с "оранжево-черными".

А накануне "Шахтер" отдал защитника в аренду аутсайдеру чемпионата России. Ранее Данченко играл в России в составе "Анжи".

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Тег футбол, Лига Европы, Шахтер Донецк

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Источник:

Официальный сайт ФК "Шахтер"

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