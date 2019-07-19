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"Шахтер" огласил заявку на новый сезон: у Жуниора Мораеса появилось два конкурента

19 июля, 11:09

Вне заявки оказались Кайоде и Малышев

Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Донецкий "Шахтер" подал в Премьер-лигу официальную заявку для участия во внутренних соревнованиях сезона-2019/20. В заявке по спискам А и Б 27 футболистов. Отметим присутствие в заявке нападающих Густаво Бланко Лещука и Даниила Сикана – первый прошлый сезон провел в аренде в испанской "Малаге", а второй набирался опыта в "Мариуполе".

Также вернулись в команду бразилец Додо, игравший в аренде в португальском клубе "Витория Гимарайнш", и Александр Пихаленок из "Мариуполя". Зато отсутствует нигерийский нападающий Ларри Кайоде и Максим Малышев. Отметим, что изменения в заявке возможны до 31 августа включительно.

Вратари: 1. Алексей Шевченко, 30. Андрей Пятов, 68. Анатолий Трубин

Защитники: 2. Богдан Бутко, 4. Сергей Кривцов, 5. Давид Хочолава, 22. Николай Матвиенко, 31. Исмаили, 77. Валерий Бондарь, 98. Додо

Полузащитники: 6. Тарас Степаненко, 7. Тайсон, 8. Маркос Антонио, 9. Дентиньо, 11. Марлос, 14. Тете, 19. Манор Соломон, 20. Виктор Коваленко, 21. Алан Патрик, 24. Вячеслав Танковский, 28. Маркиньос Сиприано, 50. Сергей Болбат, 67. Александр Пихаленок, 99. Фернандо

Нападающие: 10. Жуниор Мораес, 15. Густаво Бланко Лещук, 45. Даниил Сикан

Ранее мы писали, что "Шахтер" вернул бразильского полузащитника в родной клуб. Ближайшие полгода Веллингтон Нем проведет в Бразилии.

Кстати, за месяд до жеребьевки в "Шахтере" поделились предпочтениями относительно соперников по Лиге чемпионов в сезоне 2019/2020. Напомним, выиграв Премьер-лигу Украины, "горняки" получили прямую путевку в ЛЧ.

Гол Сикана на сборах:

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Тег футбол, чемпионат Украины, Шахтер Донецк, Максим Малышев, Густаво Бланко Лещук, Додо, Оларенважу Кайоде, Даниил Сикан

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Источник:

Официальный сайт ФК "Шахтер"

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