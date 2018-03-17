"Шахтер" организовал семинар с голландским тренером для волонтеров проекта "Давай, играй"
Трехчасовой семинар посетили тренеры-администраторы из Краматорска, Львова, Северодонецка и Доброполья
Фото ФК "Шахтер"
Фото ФК "Шахтер"
Фото ФК "Шахтер"
Фото ФК "Шахтер"
Фото ФК "Шахтер"
Фото ФК "Шахтер"
Фото ФК "Шахтер"
Фото ФК "Шахтер"
Фото ФК "Шахтер"
Фото ФК "Шахтер"
Фото ФК "Шахтер"
Фото ФК "Шахтер"
Футбольный клуб "Шахтер" организовал в Киеве семинар для тренеров-волонтеров социального проекта "Давай, играй".
Своим опытом с ними делился Марк Гус Инт Велд – руководитель программы Total Soccer Method, получившей широкое распространение во многих странах мира. Сегодня по методике TSM занимаются 15 000 футболистов разных возрастов в Европе, Азии, Африке и США.
Трехчасовой семинар нидерландского специалиста посетили пятеро тренеров-администраторов проекта "Давай, играй!" из Краматорска, Львова, Северодонецка и Доброполья. Все они – не профессиональные наставники, а волонтеры, которые решили развивать детский любительский футбол в своем городе.
ФК "Шахтер" продолжит реализовывать программу развития массового футбола в Украине, и уже в апреле совместно с UEFA Foundation for Children планирует провести новый этап обучения для тренеров-волонтеров проекта "Давай, играй!".
Ранее мы писали, что игроки "Шахтера" передали детям, занимающимся футболом в рамках проекта "Давай, играй!", мячи Лиги Европы.
Директор департамента маркетинга и коммуникаций ФК "Шахтер" Юрий Свиридов: "Мечта, чтобы в "Давай, играй" участвовали 52 тысячи детей".
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