"Шахтер" организовал семинар с голландским тренером для волонтеров проекта "Давай, играй"

Трехчасовой семинар посетили тренеры-администраторы из Краматорска, Львова, Северодонецка и Доброполья

Футбольный клуб "Шахтер" организовал в Киеве семинар для тренеров-волонтеров социального проекта "Давай, играй".

Своим опытом с ними делился Марк Гус Инт Велд – руководитель программы Total Soccer Method, получившей широкое распространение во многих странах мира. Сегодня по методике TSM занимаются 15 000 футболистов разных возрастов в Европе, Азии, Африке и США.

Трехчасовой семинар нидерландского специалиста посетили пятеро тренеров-администраторов проекта "Давай, играй!" из Краматорска, Львова, Северодонецка и Доброполья. Все они – не профессиональные наставники, а волонтеры, которые решили развивать детский любительский футбол в своем городе.

ФК "Шахтер" продолжит реализовывать программу развития массового футбола в Украине, и уже в апреле совместно с UEFA Foundation for Children планирует провести новый этап обучения для тренеров-волонтеров проекта "Давай, играй!".

Ранее мы писали, что игроки "Шахтера" передали детям, занимающимся футболом в рамках проекта "Давай, играй!", мячи Лиги Европы.

Директор департамента маркетинга и коммуникаций ФК "Шахтер" Юрий Свиридов: "Мечта, чтобы в "Давай, играй" участвовали 52 тысячи детей".