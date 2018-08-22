"Шахтер" организовал тренировки для детей с ограниченными возможностями

В Мариуполе на площадке "Давай, играй!" состоялась первая футбольная тренировка для детей с ограниченными возможностями. Мероприятие организовано некоммерческим фондом ФК "Шахтер" Shakhtar Social.

В группу, сформированную из 14 воспитанников городского центра "Поверь в себя", вошли дети с особенностями ментального развития. Занятие продолжительностью 45 минут включало индивидуальные упражнения с мячом, специализированные игры и задания. С ребятами работали тренеры-волонтеры, прошедшие специальное обучение по методике английской Премьер-лиги.

"Миссия Shakhtar Social – дать возможность каждому ребенку заниматься футболом. Здесь не может быть каких-либо границ и барьеров, – отметил директор по коммуникациям ФК "Шахтер" Юрий Свиридов. – После открытия площадок "Давай, играй!" в 9 городах Украины принято решение о создании условий для детей с особыми потребностями. Важно, чтобы ребята имели возможность для физической реабилитации и социальной интеграции в общество".

Генеральный партнер проекта по развитию детского футбола "Давай, играй!" – компания ДТЭК.

"Это значимое событие для Мариуполя, для всей Украины, для детей с ограниченными возможностями, которые смогут заниматься любимым спортом, – говорит директор по региональной политике ДТЭК Энерго Татьяна Оверина. – Родителям важно знать, что их ребенок увлечен полезным занятием. Для нашей компании сотрудничество с ФК "Шахтер" в рамках проекта "Давай, играй!" – не просто социальная ответственность. Мы хотим дать детям шанс на личные истории успеха, независимо от их уровня подготовки, материальных и других возможностей".

В ближайших планах проекта – создание дополнительных групп для детей с нарушениями зрения, с заболеванием ДЦП, а также тренировочной группы для девочек с ограниченными возможностями. Кроме Мариуполя тренировки будут проводиться в Ивано-Франковске, Бурштыне и Киеве. Ожидается, что до конца 2018 года футболом на площадках "Давай, играй!" станут заниматься около 100 детей с особыми потребностями.