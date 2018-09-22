"Шахтер" организовал тренировки по футболу для детей с ограниченными возможностям в Ивано-Франковске

Сегодня, 13:54

Ивано-Франковск – один из 11 городов, в котором реализуется социальный проект по развитию массового детского футбола


Фото ФК "Шахтер"

Фото ФК "Шахтер"

Фото ФК "Шахтер"

Фото ФК "Шахтер"

Фото ФК "Шахтер"

Фото ФК "Шахтер"

Фото ФК "Шахтер"

Фото ФК "Шахтер"

Фото ФК "Шахтер"

Фото ФК "Шахтер"

Фото ФК "Шахтер"

Фото ФК "Шахтер"

Фото ФК "Шахтер"

Фото ФК "Шахтер"

Фото ФК "Шахтер"

Фото ФК "Шахтер"

Фото ФК "Шахтер"

Фото ФК "Шахтер"

Фото ФК "Шахтер"

Фото ФК "Шахтер"

Фото ФК "Шахтер"

Фото ФК "Шахтер"

Фото ФК "Шахтер"

Фото ФК "Шахтер"

Фото ФК "Шахтер"

Фото ФК "Шахтер"

Фото ФК "Шахтер"

Фото ФК "Шахтер"

Фото ФК "Шахтер"

Фото ФК "Шахтер"

Фото ФК "Шахтер"

Фото ФК "Шахтер"

Фото ФК "Шахтер"

Фото ФК "Шахтер"

21 сентября в Ивано-Франковске состоялась первая тренировка "Давай, играй!" для детей с ограниченными возможностями. В группе будут тренироваться 20 детей. Дважды в неделю они смогут проходить реабилитацию, играя в футбол. С ребятами работают 5 наставников-волонтеров, прошедших обучение на специальном тренерском модуле. В первом занятии приняли участие 18 детей с ментальными и физическими особенностями развития.

Ивано-Франковск – один из 11 городов, в которых по инициативе фонда Shakhtar Social и в партнерстве с ДТЭК реализуется социальный проект по развитию массового детского футбола.

Отметим, что в августе в рамках "Давай, играй!" дети с ограниченными возможностями также начали тренироваться в Мариуполе. В ближайших планах – открытие аналогичных групп в других городах. Ожидается, что до конца 2018 года футболом на площадках проекта станут заниматься порядка 100 детей с особыми потребностями.

Ранее мы писали, что "Шахтер" нашел талант: 13-летний футболист попал в академию клуба в открытом отборе. Юный спортсмен из Черноморска принял участие в просмотре в Мариуполе и впечатлил селекционеров "горняков".

Shakhtar Social – некоммерческий фонд, созданный "Шахтером" для реализации социальных проектов и развития массового детского футбола в Украине. Его задачи – популяризировать здоровый образ жизни, формировать правильные ценности и создавать равные возможности для всех, кто любит футбол и занимается им.

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Источник:

Официальный сайт ФК "Шахтер"

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