"Шахтер" организовал тренировки по футболу для детей с ограниченными возможностям в Ивано-Франковске

Ивано-Франковск – один из 11 городов, в котором реализуется социальный проект по развитию массового детского футбола

21 сентября в Ивано-Франковске состоялась первая тренировка "Давай, играй!" для детей с ограниченными возможностями. В группе будут тренироваться 20 детей. Дважды в неделю они смогут проходить реабилитацию, играя в футбол. С ребятами работают 5 наставников-волонтеров, прошедших обучение на специальном тренерском модуле. В первом занятии приняли участие 18 детей с ментальными и физическими особенностями развития.

Ивано-Франковск – один из 11 городов, в которых по инициативе фонда Shakhtar Social и в партнерстве с ДТЭК реализуется социальный проект по развитию массового детского футбола.

Отметим, что в августе в рамках "Давай, играй!" дети с ограниченными возможностями также начали тренироваться в Мариуполе. В ближайших планах – открытие аналогичных групп в других городах. Ожидается, что до конца 2018 года футболом на площадках проекта станут заниматься порядка 100 детей с особыми потребностями.

Ранее мы писали, что "Шахтер" нашел талант: 13-летний футболист попал в академию клуба в открытом отборе. Юный спортсмен из Черноморска принял участие в просмотре в Мариуполе и впечатлил селекционеров "горняков".

Shakhtar Social – некоммерческий фонд, созданный "Шахтером" для реализации социальных проектов и развития массового детского футбола в Украине. Его задачи – популяризировать здоровый образ жизни, формировать правильные ценности и создавать равные возможности для всех, кто любит футбол и занимается им.