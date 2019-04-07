"Шахтер" организовал в Харькове занятия для детей с инвалидностью

Встреча завершилась многочисленными селфи, раздачей автографов и общим фото на память

Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

"Шахтер" организовал в Харькове занятия для детей с инвалидностью //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/9e2/7ac/5ca9e27acf20d.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/9e2/7ac/5ca9e27acf20d.jpg 2019-04-07T14:46:11+03:00 Футбол Встреча завершилась многочисленными селфи, раздачей автографов и общим фото на память

7 апреля в Харькове состоялось открытие группы для 40 детей с ментальными и физическими нарушениями развития. Мероприятие прошло в рамках проекта "Давай, играй!" под эгидой Shakhtar Social. Перед матчем с "Динамо" навестить маленьких спортсменов приехали тренеры "Шахтера" Педру Морейра и Антониу Феррейра. Ребята провели совместную тренировку с португальскими наставниками, смогли вместе поиграть в футбол и получили незабываемые впечатления. Напомним, "Шахтер" – "Динамо" смотреть онлайн можно на сайте segodnya.ua с помощью текстовой трансляции.

"Я давно болею за "Шахтер", – говорит участник проекта Дмитрий Данилов. – "Часто хожу на стадион, наблюдаю за матчами любимой команды вживую. Хочу, чтобы "Шахтер" сегодня победил "Динамо".

"Возможность участвовать в "Давай, играй!" – это осуществление мечты, – "делится впечатлениями мама Дмитрия Наталья Данилова. – Сын всегда хотел играть в футбол, быть рядом с футболистами и тренерами. Сегодня его мечта осуществилась!"

"Очень хорошо, что в Харькове теперь будет группа для детей с нарушениями развития", – уверена участница проекта Мария Удачина. – "Мы получили возможность не только заниматься спортом, но учиться работать в команде."

Встреча завершилась многочисленными селфи, раздачей автографов и общим фото на память.

"Это мероприятие имеет огромное значение", – считает тренер по физподготовке "Шахтера" Педру Морейра. - "Мы футбольный клуб, и нам важно участвовать в социальной жизни. Мы должны совершенствоваться, быть ближе к каждому украинцу. Что я действительно чувствую сегодня, так это то, что дети счастливы!"

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Источник: Официальный сайт ФК "Шахтер" Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.