"Шахтер" организовал в Харькове занятия для детей с инвалидностью
Встреча завершилась многочисленными селфи, раздачей автографов и общим фото на память
7 апреля в Харькове состоялось открытие группы для 40 детей с ментальными и физическими нарушениями развития. Мероприятие прошло в рамках проекта "Давай, играй!" под эгидой Shakhtar Social. Перед матчем с "Динамо" навестить маленьких спортсменов приехали тренеры "Шахтера" Педру Морейра и Антониу Феррейра. Ребята провели совместную тренировку с португальскими наставниками, смогли вместе поиграть в футбол и получили незабываемые впечатления. Напомним, "Шахтер" – "Динамо" смотреть онлайн можно на сайте segodnya.ua с помощью текстовой трансляции.
"Я давно болею за "Шахтер", – говорит участник проекта Дмитрий Данилов. – "Часто хожу на стадион, наблюдаю за матчами любимой команды вживую. Хочу, чтобы "Шахтер" сегодня победил "Динамо".
"Возможность участвовать в "Давай, играй!" – это осуществление мечты, – "делится впечатлениями мама Дмитрия Наталья Данилова. – Сын всегда хотел играть в футбол, быть рядом с футболистами и тренерами. Сегодня его мечта осуществилась!"
"Очень хорошо, что в Харькове теперь будет группа для детей с нарушениями развития", – уверена участница проекта Мария Удачина. – "Мы получили возможность не только заниматься спортом, но учиться работать в команде."
Встреча завершилась многочисленными селфи, раздачей автографов и общим фото на память.
"Это мероприятие имеет огромное значение", – считает тренер по физподготовке "Шахтера" Педру Морейра. - "Мы футбольный клуб, и нам важно участвовать в социальной жизни. Мы должны совершенствоваться, быть ближе к каждому украинцу. Что я действительно чувствую сегодня, так это то, что дети счастливы!"
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